Oční čočky se staly moderním a populárním způsobem korekce zraku, který nabízí mnoho výhod. Díky nim můžeme dosáhnout jasného vidění a zároveň si užívat pohodlí, které brýle často nenabízejí. Kontaktní čočky poskytují stabilní korekci a mají širší zorné pole, což je obzvláště důležité při řízení auta nebo jízdě na kole. Díky nim můžeme mít dokonalý přehled o situaci kolem sebe a zvýšit tak svou bezpečnost.

Při nošení brýlí nám jasnou viditelnost může ovlivnit počasí a povětrnostní podmínky. V zimě stačí přijít zvenku do vnitřních prostor, kde se topí brýle se zamlží a nevidíme vůbec nic nebo když začne pršet, máme na nich kapky. Čočky do očí nijak povětrnostní podmínky neovlivní a nemusíme se tak bát páry přechodu z tepla do zimy ani kapek deště, nic z toho nenaruší naše vidění. To je zvláště důležité při sportovních aktivitách, jako je cyklistika nebo běh, kdy se můžeme plně soustředit na svůj výkon bez obav z poškození nebo ztráty brýlí. Praktičnost očních čoček oceníme i za volantem, Protože nám umožňují vidět I periferně bez jakéhokoliv omezení, což u obrouček brýlí, někdy může být problém, zvlášť pokud volíme ty širší.

Přechod na nošení kontaktních čoček může vyžadovat postupné zvykání, ale většina lidí kombinuje jak brýle, tak kontaktní čočky. Pro začátečníky je vždy užitečné vyhledat radu odborníka v oční optice, kde mohou provést měření zraku a pomoci nám s aplikací kontaktních čoček. Naučit se správně je aplikovat sám sobě je jednoduchý proces, který se s praxí stane naprostou samozřejmostí, nad kterou nemusíme nijak zvlášť přemýšlet. Péče o kontaktní čočky, která vyžaduje dodržování určitých pravidel a hygieny, se brzy stane rutinní záležitostí, která nás nebude zdržovat ani zatěžovat.

Kontaktní čočky jsou skvělou alternativou k dioptrickým brýlím ve všech situacích, Jejich nošení však musí být pohodlné, pokud nám způsobují bolest, Pocit pálení nebo řezání či jakékoli nepohodlí je dobré čočky vyndat a aplikovat znovu.



