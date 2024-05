Skládané krabičky na léky vyrobené v Ejpovicích využívají mezinárodní farmaceutické společnosti.

Areál společnosti Körber Pharma Packaging Materials s.r.o. v Ejpovicích. | Foto: Körber Pharma Packaging Materials s.r.o.

Vysoce kvalitní výrobky, náročné požadavky na hygienické standardy, flexibilita a perfektní zákaznický servis. Díky těmto silným stránkám se společnost Körber Pharma Packaging Materials, s.r.o. v Ejpovicích etablovala jako přední výrobce obalů na léky v mezinárodním farmaceutickém průmyslu.

Ejpovice – Společnost Körber Pharma Packaging Materials, s.r.o. vyvíjí a vyrábí sofistikovaná obalová řešení pro farmaceutický průmysl s kapacitou kolem 700 milionů skládacích krabiček na léky ročně. Společnost patří do německé technologické skupiny Körber se sídlem v Hamburku. V české pobočce v Ejpovicích, kterou můžete vidět z dálnice D5, zaměstnává společnost Körber kolem 240 zaměstnanců. Jednatel Olaf Strosina se s námi podělil o plány na letošní rok.

Olaf Strosina, jednatel společnostiZdroj: Körber Pharma Packaging Materials s.r.o.Můžete krátce popsat historii firmy?

Naše pobočka v Ejpovicích byla založena v roce 2006, tehdy pod jménem Rondo obaly. Tenkrát jsme ještě byli malá firma, ale od té doby neustále rosteme. Každý rok jsme rozšířili náš strojový park a přijali nové zaměstnance. V roce 2012 jsme přistavěli budovu a pokračovali v rozšiřování naší výroby. Dnes pracujeme na tři směny. V roce 2022 jsme změnili název naší společnosti na Körber Pharma Packaging Materials.

Vaše společnost se zabývá výrobou obalů na léčiva. Můžete říct, v čem se lišíte od konkurence? Co děláte jinak?

Vyrábíme skládané krabičky pro farmaceutický průmysl – tedy na léčiva. Jde někdy o velmi náročné krabičky, které chrání například skleněné ampule před poškozením. Tyto obaly vyvíjíme na míru našim zákazníkům. Farmaceutický průmysl klade velmi vysoké nároky na kvalitu a hygienu těchto obalů. Nabízíme také perfektní servis, rychlost a flexibilitu. Tímto se odlišujeme od konkurence. Proto dnes mezi naše zákazníky patří téměř všechny velké globální farmaceutické nadnárodní společnosti.

Proč je vaše pobočka právě zde v Ejpovicích?

Ejpovice jsou ideálním místem, protože geograficky prakticky leží v srdci Evropy. Máme zákazníky po celé Evropě, od Španělska po Lotyšsko, od Irska až po Řecko. Z Ejpovic je skvělá dostupnost dodávek všem našim zákazníkům. Náš závod se nachází přímo u nájezdu na dálnici, jen kousek od německých hranic.

Kolik zaměstnáváte lidí a jak hledáte nové zaměstnance?

V současné době máme kolem 240 zaměstnanců. Je pro nás velmi důležité zaměstnávat kvalifikované a motivované lidi, kteří zároveň dobře zapadnou do našeho týmu. Naše HR oddělení se snaží osobně dobře poznat potenciální kandidáty na otevřené pozice. Stará se o pečlivý výběr zaměstnanců, aby dobře zapadli do našeho firemního prostředí, a aby se každý cítil příjemně. A to je hlavní důvod, proč nezaměstnáváme agenturní zaměstnance. Dobrou pracovní atmosféru podporujeme každoročně také různými firemními akcemi, jako je volné bruslení, rodinné odpoledne a vánoční večírek.

Hledáte nějaké zaměstnance i v této chvíli?

Vzhledem k tomu, že neustále rosteme, potřebujeme stále nové zaměstnance do výroby, administrativy, ale také do oddělení vývoje produktů. Celkem chceme letos obsadit zhruba 20 dalších pozic.

Jaké plány máte se závodem v Ejpovicích do budoucna?

Pokud jde o obchodní růst, naše kapacita bude za pár let na hranici svých možností. Z tohoto důvodu bychom rádi expandovali. Plánujeme zvětšit náš pozemek a rozšířit výrobní halu o cca 6000 m2. Momentálně jsme ve fázi plánování stavby. Pokud vše půjde podle našich představ, chtěli bychom zahájit stavbu začátkem roku 2025.

Momentálně se hodně hovoří o tématu udržitelnosti. Co v tomto směru plánuje Körber?

Pro ochranu životního prostředí děláme hodně. Naším cílem je do roku 2030 být CO2 neutrální. Pro naši novou budovu plánujeme udržitelný energetický systém. Na jedné straně budeme získávat elektřinu prostřednictvím fotovoltaiky na střeše. Na druhou stranu plánujeme instalaci klimaticky příznivého vytápění a větrání. Protože jsou naše produkty vyrobeny z kartonu, jsou již velmi udržitelné. Nově jsme však začali nabízet i skládané krabičky na bázi trávy. Tráva má tu výhodu, že dorůstá ještě rychleji než dřevo a je tedy ještě udržitelnější.

Jak probíhá výroba skládaných krabiček? Používají se k tomu speciální stroje?

Výrobní kroky jsou v zásadě tři: tisk, výsek a lepení. Každý výrobní krok vyžaduje speciální stroje a zvláštní know-how. Při tisku je například důležité, aby barvy a laky vypadaly opticky dobře. Při výseku musí být řezy a perforace velmi přesné. Posledním krokem je optimální složení a slepení krabičky. Naše stroje jsou proto skutečně high-tech a od předních světových výrobců. Využíváme například tiskové stroje od firmy Heidelberg a výsekové a lepicí linky od firmy Bobst. Procesy musí být dobře organizovány a vzájemně koordinovány. Mnohé z toho je automatizováno a digitalizováno.

Co je důležité při navrhování dobrého obalu na léky?

Skládaná krabička by měla být tak stabilní, aby se obsah nikdy nepoškodil. Kromě toho by se měla snadno otevírat a zavírat. Některé krabičky jsou opatřeny ochrannými znaky, které znemožňují jejich padělání. Jiné krabičky jsou navrženy tak, aby je malé děti nemohly otevřít. A krabička by měla samozřejmě i dobře vypadat. V loňském roce jsme zahájili spolupráci s Fakultou umění a designu ZČU, se kterou chceme mladé studenty nadchnout a zapojit do vývoje skládaných krabiček.

Körber Pharma Packaging Materials, s.r.o. Zdroj: Körber Pharma Packaging Materials s.r.o.

Zemská 230, 337 01 Ejpovice

Tel.: +420 371 515 515

Email: Info.cz.ph.materials@koerber.com

www.koerber-pharma.com