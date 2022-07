Stálice Horňácka má za sebou pestrou historii. Výrobce vlákna a technických tkanin přijme nové kolegy do svého týmu.

Kordárna ve Velké nad Veličkou se 70. letou tradicí je největším zaměstnavatelem v regionu. | Foto: KORDÁRNA Plus a.s.

Pracujte na Horňácku, pracujte doma!

Jsme největší zaměstnavatel v regionu se sedmdesátiletou tradicí.

Dělníci vybraných profesí dostávají od Kordárny náborový příspěvek 12 000 Kč. Kordárna vám přispívá na zdraví, sport a kulturu díky systému Cafeteria. Chutné závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele je v Kordárně samozřejmostí. Kordárna oceňuje vaše nasazení a vyplácí bonusy za práci v nepřetržitém provozu. Jako zaměstnanec Kordárny si užijete o jeden týden dovolené navíc, tedy celkem pět týdnů.

Kontakt:

KORDÁRNA Plus a.s., personální útvar

Zdroj: KORDÁRNA Plus a.s.Velká nad Veličkou 890, PSČ 696 74

e-mail: personal@kordarna.cz, tel.: 518 312 138, 518 312 130

www.kordarna.cz