Oblíbené koupací jezírko, které se nachází v areálu Škodaland, má nové brouzdaliště. To ocení zejména nejmenší návštěvníci.

brouzdaliště | Foto: archiv UMO 3

Brouzdaliště bylo vybudováno v letošním roce a splňuje veškeré předpisy. Pro děti je tak zajištěna maximální bezpečnost a zcela jistě je potěší nový herní prvek – maják, který slouží jako skluzavka a zároveň kolem sebe rozstřikuje vodu pro osvěžení. „Dětská část s brouzdalištěm jezírku dlouhodobě chyběla a zejména rodiče po ní pro své ratolesti volali. Vybudováním brouzdaliště vzniklo zábavné, a hlavně bezpečné místo pro nejmenší návštěvníky Škodalandu, které věřím, že rodiče ocení a dětem přinese spoustu radosti v letních dnech,“ říká starosta centrálního městského obvodu David Procházka.

„Brouzdaliště je určené pro děti do 5 let a je hluboké 10 až 38 cm. Voda do něj teče přes samostatnou úpravnu tak, aby byla zajištěna její nejvyšší kvalita. Na rozdíl od koupacího jezírka je v brouzdališti umístěna protiskluzová bazénová fólie. Pro pohodlný vstup do jezírka vede z brouzdaliště velké schodiště,“ říká I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr Baloun.

Celé koupací jezírko prošlo v uplynulých dvou letech komplexní rekonstrukcí. Její součástí bylo položení nové kvalitní rybniční fólie, byla rozšířena a rekonstruována litorální zóna jezírka, rekonstruována technologie filtrace a mnoho dalších drobných úprav. V jezírku jsou prováděny pravidelné rozbory vody prostřednictvím akreditované laboratoře a aktuální jakost vody je zveřejňována na vývěsce při vstupu do areálu jezírka a na webových stránkách Krajské hygienické stanice.

„Zcela unikátní, byť jednoduchý a pro jiný účel používaný systém, je instalace závlahových postřikovačů, která má, jak se říká „tři v jednom.“ První klíčovou funkcí tohoto umělého deště nad jezírkem je odrazování divokého ptactva, jehož přenocování na hladině jezírka byl dlouhodobý problém. Dalšími funkcemi jsou okysličování a ochlazování v létě přehřáté vody, které podporují správnou rovnováhu a kvalitu vody v jezírku,“ dodává místostarosta.

brouzdalištěZdroj: archiv UMO 3