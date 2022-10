Investovat do druhé nemovitosti v nejoblíbenější turistické destinaci Čechů se opravdu vyplatí. Příkladem je exclusive green resort Zelena Punta na ostrově Ugljan.

Foto: zelenapunta

Při koupi nemovitosti v zahraničí je třeba brát v úvahu hned několik důležitých faktorů. V první řadě je třeba si vybrat vhodnou zemi a konkrétní destinaci. Dále je důležité zvolit správnou nemovitost v dobrém technickém stavu a za přiměřenou cenu. A v neposlední řadě je třeba si vybrat spolehlivého prodávajícího, který nemovitost nejen prodává, ale o ni bude za vás i pečovat.

Rozvoj cestovního ruchu v Chorvatsku

Podle údajů z roku 2019, tedy ještě před vypuknutím pandemie, měl cestovní ruch podíl na celkovém HDP země až 20 %. Chorvaté z turismu nejen žijí, ale do cestovního ruchu i výrazně investují. Je to vidět nejen na samotných turistických centrech, ale i infrastruktuře. O nemovitosti v Chorvatsku mají stále větší zájem Němci, Rakušané ale už i kupující ze střední Evropy, včetně Čechů a Slováků. Se stoupající poptávkou samozřejmě stoupá i jejich cena a hodnota. Navíc, Chorvatsko je členem EU i NATO a již od příštího roku zavádí euro. Investice do nemovitostí v Chorvatsku jsou proto zpravidla nejen výhodné, ale také bezpečné.

Obrovský potenciál ostrova Ugljan

Když jde o investici v cestovním ruchu, důležitý je nejen výběr země, ale i konkrétní destinace. Exclusive green resort Zelena Punta se nachází na malebném ostrově Ugljan. Ten se může pochlubit nádhernými plážemi, spoustou zeleně a klidnou jaderskou atmosférou. Navíc není poznamenán masovým turismem, je velmi snadno dostupný ze Zadaru a z pevniny na ostrov se v blízké budoucnosti plánuje dokonce výstavba mostu. Cestovní ruch na ostrově má proto obrovský potenciál. Ceny nemovitostí na Ugljanu postupně rostou a lze oprávněně předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Bez starostí i s garantovaným bookingem

Exclusive green resort Zelena Punta nabízí pestrou paletu kompletně obnovených komfortních apartmánů. Jeho součástí bude nejen stejnojmenná pláž, ale i množství zcela nových sportovišť, stylový plážový bar a v blízké budoucnosti se počítá i se zázemím pro rodiny s malými dětmi nebo beach clubem. Neméně důležité je, že resort spadá pod licenci společnosti Premium Star Hotels, která sdružuje několik špičkových hotelů a resortů na Slovensku i v Chorvatsku. Novým majitelům poskytuje celou řadu benefitů. Jde zejména o správu a management apartmánů či benefity pro majitele s množstvím výhod. Vy se nemusíte o nic starat, vše potřebné zařídí prémiový provozovatel.

Apartmány Zelena Punta již v prodeji

Exclusive green resort Zelena Punta nově spustil prodej apartmánů. Můžete si vybrat dvoupokojové, třípokojové nebo čtyřpokojové apartmány prozatím ve čtyřech z pěti apartmánových domech za rozumné ceny. Jak jsme již naznačili, koupě druhé nemovitosti v resortu Zelena Punta může být velmi výhodnou, bezpečnou a zároveň bezstarostnou investicí. Očekává se, že o apartmány bude velký zájem, proto doporučujeme rezervovat si ten svůj co nejdříve, aby vás nikdo nepředběhl. Využívat je budete moci již v létě 2023. Taková investice vám zaručeně udělá radost. Radost na druhou.

Více na www.zelenapunta.cz