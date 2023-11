Své odběratele máme zejména v elektrotechnickém a chladírenském průmyslu a svými kooperacemi zaujímáme stabilní postavení i v oblasti klimatizací a vzduchotechniky.

Zatímco páteří výrobního programu je zpracování plechu, v práškové lakovně se věnujeme povrchové úpravě železných, hliníkových či zinkových předmětů a naše specializovaná dílna se zabývá převážně konstrukcí, výrobou a následných servisem střižných, ohybových a tažných nástrojů a přípravků včetně výroby přesných strojních dílů. Vše tady konáme v souladu s požadavky zákazníka.

Zakládáme si na dlouhodobé, oboustranně spokojené spolupráci. Nové obchodní vztahy navazujeme nejčastěji na základě referencí našich stávajících zákazníků, čehož si nesmírně vážíme. Potvrdilo se nám, že nejdůležitějším prvkem v péči o klienty jsou férové mezilidské vztahy. V komunikaci s našimi zákazníky jsme velice otevření a transparentní, upřednostňujeme osobní jednání, samozřejmě dodržujeme legislativu a aktivně reagujeme na její změny. Jsme pravidelně podrobování zákaznickým auditům a případné nedostatky se snažíme neprodleně napravit. Taktéž jsme každoročně recertifikováni ISO 9001-2016, ISO 14001-2016, OHSAS 18001-2008. Z hlediska udržitelnosti začínáme letos realizovat projekt fotovoltaiky.

Naše společnost sídlí od svého založení v prostorách prvorepublikové továrny. Renovace a údržba areálu jsou proto dlouhodobým procesem, během něhož každoročně investujeme dost finančních prostředků na opravu a udržení původní podoby objektu. Chceme pro své zaměstnance příjemné a komfortní pracovní prostředí. Zároveň myslíme i na naše zákazníky, protože věříme, že také pro ně je velice důležitý první dojem.

Rok 2023 je pro naši rodinnou firmu a všechny její zaměstnance již dvacátým druhým v řadě. Otec, inženýr Jan Kučírek, začal své podnikání v roce 2001, kdy převzal původní společnost, která se zabývala výrobou šatních skříní, kovového dílenského nábytku a kovových obalů na nářadí. Táta firmou žil, obětoval jí naprosto vše, a nakonec bohužel i své zdraví. Když na podzim roku 2012 zemřel, spolu s bratrem jsem převzala vedení firmy. Ani jeden z nás nepředpokládal, že otec firmu opustí tak záhy, a proto nás naše nové role poněkud zaskočily. Nicméně oba jsme se hned od začátku shodli na tom, že podnik chceme udržet a otcův odkaz vést dál tak, aby na nás mohl být hrdý.

Táta měl obrovský respekt a úctu svých zaměstnanců a i dnes o něm ve firmě lidé často mluví. Vložil do svého podniku slušnost a lidský přístup. Přesto, nebo možná právě proto, že dnes už v jeho čele není, se s bratrem snažíme v této filosofii podnikání pokračovat. Samozřejmě investujeme do technologií a inovujeme, jak jen nám možnosti dovolí, ale v základu je společnost taková, jakou ji založil on. Cítíme obrovskou pokoru před jeho dílem i vděčnost za jeho píli a pracovitost. Vlastně jsme tu oba jen díky němu. Stoprocentně stojíme v každé situaci při sobě a navzájem se respektujeme, jak tomu bývá ve fungující rodině, kde neexistuje závist ani rivalita, kde jste ochoten za každých okolností naslouchat a pomoci.

Věříme, že i podnikání musí stát na kvalitních mezilidských vztazích. Samozřejmě se občas ocitneme na rozcestí a tátova rada by nám v tu chvíli moc pomohla. V takových případech se vždycky snažíme řídit se selským rozumem. Zkrátka dělat věci, jak nejlépe umíme. Věříme s bratrem v poctivost a to, že se k nám zákazníci vrací, je pro nás ujištěním, že právě tato cesta a tato volba jsou tím nejlepším přístupem. Rodinná firma má oproti jiným podnikům velkou výhodu – možnost rozhodovat o všem rychle a jen podle našeho vlastního úsudku. A nám se spolu daří dělat rychlá i správná rozhodnutí. Cílem a základem naší firemní filozofie je stoprocentní orientace na potřeby zákazníka. Především děláme vše pro to, abychom si udrželi své dlouhodobé klienty. Technologicky posouváme výrobu o další stupeň výš. Chceme si ve firmě udržet tým kvalitních, zodpovědných a loajálních lidí, na které se můžeme spolehnout. Uvědomujeme si, že jsou to právě naši zaměstnanci, kteří stojí za kvalitou našich výrobků. Proto investujeme i do jejich pracovního prostředí. Momentálně máme 90 zaměstnanců. Skutečnost, že je u nás téměř nulová fluktuace, určitě vypovídá o tom, že naši zaměstnanci jsou spokojeni. A to se samozřejmě odráží i na kvalitě práce, kterou vykonávají, a na jejím výsledném produktu. Věříme v loajalitu a poctivost. Spoléháme se především sami na sebe, protože podpora ze strany státu je minimální. Naučili jsme se věřit sami sobě a svým schopnostem řídit firmu tak, aby si udržela svoji pozici na trhu. Zatím se nám to daří, o čemž svědčí fakt, že každý další rok je úspěšnější než ten předchozí.

Důležitým pojmem je pro nás společensky odpovědné podnikání. Podporujeme řadu organizací a charitativních akcí. Člověk by neměl být zahleděn jen sám do sebe a svých potřeb. Už náš otec podporoval nemocné a opuštěné děti a vedle toho se také orientoval na sportovní aktivity mládeže. My s bratrem v této činnosti pokračujeme. Pokud má člověk nebo firma prostředky a možnosti, je správné pomoci tam, kde je to zapotřebí. Našemu podnikání to dodává další rozměr – dobrý pocit.

Jsme rodinná firma. Hnacím motorem je odkaz našeho otce, který podniku zasvětil celý svůj pracovní život. A stejně jako v rodině, i v práci usilujeme o spokojenost všech. Nejen našich zákazníků, ale i zaměstnanců. Právě poslední roky nám ukázaly, jak důležité je při sobě držet a vzájemně se podpořit.

