Naše společnost KPB INTRA, renomovaný výrobce přístrojových transformátorů, se nemalou mírou v posledních letech zabývá též vývojem a výrobou dobíjecích stanic pro elektromobily.

Naše společnost KPB INTRA, renomovaný výrobce přístrojových transformátorů, se nemalou mírou v posledních letech zabývá též vývojem a výrobou dobíjecích stanic pro elektromobily. V produktové řadě dobíjecích stanic můžeme nabídnout širokou škálu od těch nejmenších nástěnných AC wallboxů vhodných k instalaci do garáží i venkovních stání až po výkonné stejnosměrné stanice určené především pro veřejné využití, například na parkovištích či u čerpacích stanic. Vývoj a výrobu dobíjecích stanic provozujeme v sídle společnosti v Bučovicích, kde je možné si v našem showroomu dobíjecí stanice prohlédnout.

Každá dobíjecí stanice je před expedicí podrobena zkušebnímu provoznímu testu. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem v oblasti vývoje dobíjecích stanic a též díky intenzivní zákaznické podpoře jsme se stali partnery několika firem, které realizují dotované i nedotované projekty instalace fotovoltaických elektráren a dobíjecích stanic. V našem výrobním programu jsou momentálně dva typy dobíjecích stanic, které splňují dotační podmínky. Jsou to Wallbox Smart You a Wallbox Advanced You. Informace o aktuálních dotačních projektech jsou dostupné na veřejném portálu www.dotace.eu.

Všem zájemcům o informace z oblasti dobíjení elektromobilů se budeme rádi věnovat osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu.

Více informací o našem sortimentu naleznete též na našich webových stránkách www.kpbintra.cz v sekci produkty.

Kontakt:

Ing. Robert Knápek, knapek@kpbintra.cz, 603 481 128

KPB INTRA s.r.o.

Ždánská 477, 685 01 Bučovice