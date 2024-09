Doprava je na jižní Moravě tématem číslo jedna. František Lukl chce myslet na všechny její aspekty.

František Lukl chce rozvíjet všechny druhy dopravy. | Foto: Archiv F. Lukla

Po jižní Moravě se musí dát pohybovat rychle a pohodlně, ať už se člověk snaží dostat z Brna do Znojma nebo třeba z Hodonína do Boskovic. Tuto vizi prezentuje jako jeden ze svých hlavních předvolebních plánů lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl.

Zdůrazňuje přitom, že se chce zaměřit nejen na kvalitu silnic, která mezi lidmi rezonuje nejvíce, ale i na další aspekty dopravy. Hlavně veřejnou dopravu, cyklodopravu a přípravu na vysokorychlostní trať.

„Kvalitní dopravní spojení do a ze všech částí kraje je klíčové pro kvalitu života místních, pro rozvoj regionů a v konečném důsledku pro to, aby kraj prosperoval jako celek, nejen jeho ostrůvky,“ přibližuje Lukl, jenž je od roku 2005 starostou Kyjova.

Jižní Morava potřebuje podle Lukla kvalitní silnice, vlaky i cyklostezky.Zdroj: Archiv F. Lukla

Silnice, vlaky i cyklostezky

Jeho plán pro dopravně dostupný kraj se dá zjednodušit do tří pilířů.

„Prvním je samozřejmě oprava krajských silnic. Už v tomto období jsme do nich investovali historicky nejvíce peněz, musíme v tom ale pokračovat. A nejen to, chceme také tlačit na stát, aby pokročil se svými stavbami, hlavně aby dokončil dálnici D55 do Břeclavi,“ říká Lukl, který má s vyjednáváním na státní úrovni bohaté zkušenosti jako dlouholetý předseda Svazu měst a obcí ČR.

Druhý pilíř je celá veřejná doprava, Lukl zdůrazňuje hlavně tu vlakovou. Chtěl by pokračovat v nákupu krajských vlaků a modernizované soupravy dostat i tam, kde zatím není elektrifikováno. Tam, kam nejezdí vlak, by měly jezdit autobusy, které budou dostatečně flexibilní a obslouží i ty nejodlehlejší části kraje.

„Třetím pilířem je cyklodoprava, která roste na významu. Cyklostezky už dávno neslouží jen pro turisty, lidé po nich jezdí do školy a do práce. Budeme dále rozšiřovat jejich síť a vyčleníme peníze na údržbu těch již déle sloužících,“ vypočítává starosta Lukl.

Vysokorychlostní tratě jsou budoucnost kraje.Zdroj: Archiv F. Lukla

Vysokorychlostní tratě jsou budoucnost kraje

Když je řeč o dopravě, zmiňuje František Lukl ještě jedno téma, které je pro budoucnost jižní Moravy důležité. Je jím budování vysokorychlostní tratě.

„Je to samozřejmě záležitost státu, který musí vysokorychlostní trať z Děčína do Břeclavi postavit. Z úrovně kraje ale potřebujeme mít vše připravené, aby se proces výstavby maximálně urychlil. Zrychlení dopravy s sebou totiž nese zvýšení prosperity celého kraje,“ myslí si Lukl a je přesvědčený, že jeho kandidátka číslo 20 má v oblasti dopravy nejvíce kompetencí.

„Konkrétně v oblasti územního plánování udělal pro budoucí vysokorychlostní trať náš radní Martin Maleček prozatím vše, co se dalo. I v dalším období ale bude spousta práce a my jsme připraveni v ní pokračovat!“

Zadavatel / zpracovatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ