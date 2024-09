Liberecký kraj může díky úsporám zajistit lepší a dostupné služby pro lidi.

Zbyněk Miklík | Foto: Česká pirátská strana

Růst nákladů na elektřinu, plyn nebo teplo přidělávají v posledních letech vrásky na čele domácnostem. Stejně jsou na tom obce i kraj, protože spotřeba energií tvoří podstatnou část jejich rozpočtů. Ve školách, v domovech pro seniory a v každé další organizaci se svítí a topí. V okamžiku, kdy ceny energií kvůli závislosti na fosilních zdrojích z Putinova Ruska vystřelily do oblak, dostala se energetika do popředí. Na kraji za tuto oblast poslední čtyři nese odpovědnost Zbyněk Miklík, který letos opět vede Piráty do krajských voleb.

Zbyněk Miklík je lídr Pirátů v Libereckém kraji.Zdroj: Česká pirátská strana

Už před energetickou krizí řešil úspory a chytré řízení spotřeby, ale v posledních dvou letech začal naplno šlapat do obnovitelných zdrojů. Na střechách krajských budov se postupně objevují fotovoltaické elektrárny. Mezi prvními byla elektrárna na střeše Gymnázia Dr. Antona Randy, v běhu je příprava instalace fotovoltaických panelů na jablonecké Střední průmyslové škole technické. Ale těch opatření, která snižují náklady na energie je celá řada. „Na začátku jsme se museli poprat s tím, jak vůbec energie nakoupit. Nakonec se nejvíc osvědčil dynamický nákupní systém, ve kterém si kraj zajišťuje nákup sám,“ říká Zbyněk Miklík. Dosáhnout úspor se dá i tak, že si začneme všímat toho, kudy nám energie utíkají. „Jedním z nápadů, který se ukázal jako ekonomicky smysluplný, přišel Jan Tempel ze Železného Brodu. Navrhl, aby se zachytávalo a využívalo teplo, které produkuje sklářská pec na železnobrodské sklářské škole,“ dodává k dalšímu připravovanému projektu.

Na obhlídce dokončeného centra odborného vzdělávání na jablonecké průmyslovce.Zdroj: Liberecký kraj

Zbyněk Miklík stojí také za ambiciózním projektem fotovoltaické elektrárny na ploše bývalého vojenského letiště v Ralsku. Betonová plocha roky nevyužívaného brownfieldu se má proměnit ve fotovoltaickou elektrárnu s výkonem, který by pokryl dvojnásobek spotřeby kraje a jeho organizací. Ušetřené prostředky za energie by kraj mohl využít na zlepšení veřejných služeb a investice, nehledě na to, že přebytečnou energii by mohl díky komunitní energetice sdílet s obcemi a dalšími organizacemi za výhodnou cenu. „Každý rok platíme desítky milionů za energie. Máme možnost změnit kraj z odběratele na výrobce, ušetřit nejen peníze, ale i životní prostředí. Za ušetřené prostředky zajistíme lepší služby pro lidi – moderní školy, dostupné sociální služby, opravené silnice,“ říká Miklík.

Předávání nových vozů Zdravotnické záchranné službě.Zdroj: Česká pirátská strana

Zbyněk Miklík neslibuje vzdušné zámky, ale poctivou práci, která řeší problémy našeho kraje. Liberecký kraj potřebuje lidi, kteří myslí na budoucnost a dokáží čelit výzvám současnosti.

