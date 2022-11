Moravskoslezský kraj reaguje na enormní nárůst cen energií a zintenzivní instalaci fotovoltaických elektráren ve svých příspěvkových organizacích. Připravuje pilotní projekt na dvou středních školách a tím ověří, jaký model realizace fotovoltaiky je nejefektivnější. Dvě sluneční elektrárny na školách v Bruntále a Frýdku-Místku budou celkem stát 13 milionů korun.

Panely má na své střeše i domov pro seniory Sagapo v Bruntále. | Foto: Moravskoslezský kraj

„Krajský rozpočet se v příštím roce kvůli cenám elektřiny a plynu pořádně prohne. Musíme hledat další a další způsoby, jak energie šetřit. Instalace vlastních fotovoltaických elektráren je jedním z nejefektivnějších způsobů. Máme to vyzkoušené na budově krajského úřadu. I proto víme, že obnovitelné zdroje bohužel dokáží pokrýt jen malou část spotřeby, ale i to se vyplatí. Odborníci z Moravskoslezského energetického centra nám vypočítali, že nově instalované fotovoltaiky ušetří dvacet procent současné spotřeby elektřiny, což rozhodně stojí za to. A pokud se povede dohodnout kabelové propojení se sousedy, může vzniknout zajímavá energetická komunita. Protože o prázdninách, kdy svítí slunce nejvíce, škola elektřinu moc nepotřebuje,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro energetiku, průmysl a chytrý region Jakub Unucka.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl a energetiku Jakub Unucka.Zdroj: Moravskoslezský kraj

Několik krajských budov již na střeše solární panely má, kromě samotného krajského úřadu například také bruntálský domov Sagapo nebo Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. Aktuálně se fotovoltaika instaluje také na školách: ZUŠ Klimkovice, ZUŠ L. Janáčka Havířov, ZŠ Čkalovova Ostrava a Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov.

V příštím roce přibudou další školy, které si budou elektřinu vyrábět ze slunce. „Potřebujeme si ověřit, jaký model realizace fotovoltaiky je pro nás nejefektivnější. Jestli je lepší si vše řešit sami ve vlastní režii, nebo nechat celou realizaci na vysoutěženém dodavateli. To je takzvaný model design and built. Vyzkoušíme oba způsoby, jeden na Střední škole řemesel ve Frýdku-Místku, druhý na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále. Pak už budeme přesně vědět, jaký postup je nejvýhodnější a budeme se jím řídit. Slunce svítí zdarma, je škoda toho nevyužít, takže chceme, aby se na co nejvíce střechách krajských organizací solární panely brzy objevily,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka s tím, že s náklady na dvě pilotní připravované fotovoltaiky je počítáno v rozpočtu kraje. Snahou ovšem bude získat co nejvíce prostředků na využívání obnovitelných zdrojů z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.