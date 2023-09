Moravskoslezský kraj dlouhodobě usiluje o to, aby nejmenší děti, které z nejrůznějších důvodů přišly o biologické rodiče, nemusely vyrůstat v ústavech. Proto podporuje náhradní rodinnou péči a zejména pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Pěstouni se setkali v horském hotelu Excelsior v Horní Lomné | Foto: Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj uspořádal pro přechodné pěstouny pobyty na horách. V Horském hotelu Excelsior v Horní Lomné jim v poděkoval náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil. Další pobyty se tu uskuteční v říjnu a v listopadu.

„V našem kraji je spousta malých dětí, které z nejrůznějších důvodů přišly o rodiče. Osiřely po nehodách, nebo se o ně biologičtí rodiče nejsou schopni postarat. A právě díky pěstounům na přechodnou dobu, kteří o ně pečují, než se pro ně najde trvalé řešení, nemusejí být v ústavu nebo se stěhovat z rodiny do rodiny,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Pěstounům přijel poděkovat Jiří Navrátil, náměstek hejtmana krajeZdroj: Moravskoslezský kraj

Dodal, že několikadenní pobyty pěstounů jsou financovány s pomocí evropských peněz v rámci projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji. „Chceme v neformálním prostředí pěstounům poděkovat za jejich práci a také zjistit, co by ještě potřebovali, jaké kompetence a vybavení jim chybí,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

„Ochota nabídnout zázemí, péči a lásku dítěti, které by jinak muselo žít v dětském domově, je úžasná. Pěstouni mají velké srdce, neskutečnou obětavost a často obrovskou trpělivost,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že i když je Moravskoslezský kraj nejúspěšnější v Česku v rozvoji náhradní rodinné péči, aktuálně je regionu okolo 700 dětí které vyrůstají v domovech, i když by mohly žít v náhradních rodinách. Vloni bylo do náhradní rodinné péče či do osvojení přijato 90 dětí. O nějakou formu náhradní rodinné péče v loňském roce požádalo 130 žadatelů.