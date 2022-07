Město odmítá vynucované financování krajských linek a omezování spojů nejen mezi Kladnem a Prahou.

Statutární město Kladno předalo další postup v řešení spolufinancování dopravní obslužnosti renomované advokátní kanceláři a ekonomickým expertům. Zásadně nesouhlasí s krajem vynucovanými „Standardy dopravní obslužnosti“ (SDO), kvůli kterým by Kladno nově muselo doplácet okolo 12 milionů korun ročně na provoz meziměstské hromadné dopravy. „Kraj chce v podstatě platit za něco, co má ze zákona platit sám, a snaží se nadiktovat obcím svou vlastní metodiku s jediným záměrem, aby ušetřil. Teď už to je pouze o diskuzi v právní rovině,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město podnikne všechny kroky, aby nedošlo k omezení spojů, čímž Středočeský kraj v případě neuposlechnutí hrozí. „Jednou z variant je, že pokud kraj zruší autobusové linky, zaplatíme si své a budeme se s ním o vynaložené prostředky soudit. Autobusy budou jezdit dál, s kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ zdůrazňuje Milan Volf.

Celý systém SDO je nejen podle vedení města Kladna a jeho právního zastoupení, ale i dalších obcí, založen na neobjektivních a nesprávných kritériích, nezohledňuje vytíženost spojů a jejich ekonomické výsledky. Některé obce si díky němu polepší, Kladno by naopak čekal skokový nárůst a v dlouhodobém horizontu obrovská zátěž pro městskou pokladnu. A to paradoxně i přes fakt, že obsazenost linek je zde vysoká a výběr prostředků z jízdného je tak oproti jiným obcím mnohem vyšší. „Uznáváme lístky zakoupené například v Praze v našich městských autobusech, za což vynakládáme už nyní 15 milionů korun. A teď bychom měli doplácet dalších 12 milionu kraji. A máme to platit jenom proto, aby kraj získal peníze,“ vysvětluje Milan Volf a dodává: „Krajský radní pro dopravu Petr Borecký (STAN), který standardy neurvale prosazuje a nazývá jediná dvě středočeská statutární města černými pasažéry, je zároveň starostou Úval. A ty by nově měly milion korun ušetřit. Asi je to náhoda, opravdu nerad bych mu křivdil.“

Proti zavedení SDO se obdobně staví i Statutární město Mladá Boleslav a další menší obce. Kladenský primátor navíc upozorňuje, že podpisem vynucované smlouvy k SDO by zavázal Kladno k placení na dlouhou dobu dopředu. „Navrhovanou smlouvu považuji za krajně neseriózní a je postavená tak, že se pod ni podepsat nemohu. Pokud bych to udělal a v budoucnu by se Kladno rozhodlo ji vypovědět, kraj by automaticky mohl odebrat takzvané nadstandardní linky. Je tak de facto nezrušitelná. Všichni budoucí primátoři by museli hradit něco, co nemají,“ uzavřel Volf.