Do krajských voleb vede kandidátku „SPOLU PRO LIDI A KRAJINU“, jejíž prioritou je kvalita života.

Ing. Pavla Setničková NovákováZdroj: Strana zelenýchJak vážná je situace s kvalitou vody v Jihočeském kraji? Jaká navrhujete opatření?

Kvalita vody v našem kraji je alarmující. Jihočeský kraj se potýká s nejhorším znečištěním povrchových vod organickými látkami v ČR. A příčina? Intenzivní rybniční hospodaření, nedostatečné limity pro odstraňování fosforu, zastaralá infrastruktura čištění vod a přetížené kanalizační systémy. Často dochází k úniku splašků do vodních toků přes odlehčovací komory čistíren. Tato situace představuje vážné riziko pro zdraví lidí i pro životní prostředí.

Přesuneme krajské investice do ochrany kvality vody - do oddílné kanalizace, lepšího čištění odpadních vod a do kontroly podzemních vod. V Zásadách územního rozvoje stanovíme podmínky zabraňující výstavbě bez adekvátní infrastruktury. Prosadíme zpracování plánů hospodaření s odpadními vodami v rizikových oblastech.

V jižních Čechách máme krásnou krajinu, proč si myslíte, že je ohrožená?

Každé tři roky zmizí v ČR procento orné půdy. České Budějovice jsou na 6. nejhorším místě s 65 ha v letech 2019–24. Situace je vážná i jinde. Například na Lipensku hrozí zastavění až 200 ha. Problémem je benevolentní posuzování vlivů na životní prostředí a snaha investorů vyhnout se regulacím. Je nutné zpřísnit pravidla na krajské úrovni a zaměřit se na vzdělávání úředníků, aby dokázali účinně hájit veřejné zájmy. Hlas občanů protestujících proti kontroverzním projektům zůstává často nevyslyšen. Je nezbytné místní obyvatele informovat a zapojit do rozhodování.

Jsou 4 plánované spalovny odpadů řešením, nebo hrozbou pro životní prostředí a zdraví obyvatel?

Od roku 2030 bude zakázáno ukládat komunální odpad na skládky. Spalovnu tedy potřebovat budeme. Problém je v tom, že ty, které mají vzniknout v Novém Vrátě v Českých Budějovicích, Plané nad Lužnicí, Písku a v Českém Krumlově jsou výrazně předimenzované. Jejich kapacita má být celkem 290kt, ale očekávaná produkce odpadů jen 110kt ročně. To může vést k dovozu odpadu odjinud. Závislost na fosilních palivech tím vyměňujeme za závislost na produkci odpadů. Ty jsou často tvořeny materiály z ropy, takže spalovat je místo uhlí je jako z bláta do louže. Při spalování navíc vzniká velké množství toxického odpadu a do ovzduší je uvolňována řada škodlivých látek, které nejsou řádně monitorovány. Chceme snížit kapacitu spaloven a investovat do podpory recyklace a moderních třídících linek.

Výtopna, Nové VrátoZdroj: Strana zelenýchMyslíte, že kraj v integraci veřejné dopravy zaspal?

Jednoznačně. My to chceme zlepšit. Pokud dojíždíte, není Vám jedno, jestli budete doma za hodinu, nebo za dvě. Zaměříme se na lepší návaznost spojů a zvýhodněné jízdenky po vzoru rakouského „Klimatiketu“.

Co dalšího by si podle Vás zasloužilo zlepšit?

Prostor ke zlepšení je v mnoha oblastech. Ve svém týmu mám skvělé odborníky z oblastí energetiky, odpadového hospodářství, dopravy, sociálních služeb a zdravotnictví. Díky jejich expertíze můžeme efektivně řešit i tyto důležité sektory.

Naše koalice Spolu pro lidi a krajinu propojuje Zelené, zástupce občanských spolků, nezávislé a Levici.

