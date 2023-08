V krásné krajině Ždánického lesa se v obci Diváky nachází rodinný dům velikánů české literárně-dramatické tvorby.

Krajina bratří Mrštíků | Foto: Regionální muzeum v Mikulově

Životy a dílo Aloise a Viléma Mrštíkových byly s malou moravskou obcí, nacházející se nedaleko Hustopečí, spojené od konce 19. století. Na začátku minulého století koupil v Divákách Vilém Mrštík domek s číslem 57, který po jeho smrti v roce 1912 obýval až do konce svého života starší z bratrů, Alois Mrštík. Jejich působení zanechalo v obci nesmazatelnou stopu. Na místním hřbitově se nachází polychromovaný dřevěný kříž na hrobě Viléma, navržený Dušanem Jurkovičem, a nedaleko kostela stojí vinný sklep staršího bratra Aloise. Na působení členů rodiny Mrštíků narazí návštěvníci i v širokém okolí. Hned nedaleko Divák lze například po krátké procházce dojít do „Helenčina údolí“, kam chodil Vilém Mrštík psát Pohádku máje. Odkaz Mrštíků zachovává pro budoucí generace například i divadelní spolek z Boleradic.

Obec Diváky je ukryta ve zvlněné krajině, která dále přechází v rovinu rozprostírající se ke Pavlovským vrchům. Místní terasovitá krajina přímo vybízí k pěším výletům, proto je každoročně v půlce října cesta z Hustopečí do Divák součástí tras Diváckého putování Maryša. Ten začíná v Hustopečích a jeden z kontrolních bodů pochodu se nachází právě v Památníku bratří Mrštíků v Divákách. Do Divák se z Hustopečí můžeme vydat po červeně značené stezce, ze které se po chvíli odděluje naučná Mandloňová stezka. Pokud budeme pokračovat po červené turistické značce, vystoupáme mezi mandloňovými sady na Starý vrch, kde se nachází rozhledna. Z ní se rozprostírá pěkný výhled na sady mandloní a Pálavu. Po zeleně značené turistické stezce lze odtud dojít kolem Kamenného vrchu zase zpátky na červenou. Po ní dorazíme k rozcestí Pod Majákem. Zde je možné si udělat malou zacházku k zajímavé kamenné památce, Schallerově kříži. Ten připomíná nešťastnou událost, kdy zde byl v roce 1663 zabit při tureckém vpádu hustopečský měšťan Konrád Schaller. Další cesta nás pak zavede kolem diváckého dubu do Divák a dalšími klikatými uličkami k tamnímu kostelu, v jehož sousedství se nachází i Památník bratří Mrštíků.

Památník věnovaný životu členů rodiny Mrštíků a jejich dílu byl poprvé veřejnosti otevřen po roce 1963, kdy domek rodiny přešel pod správu mikulovského muzea a v domě byla otevřena první stálá výstavu věnovaná 100. výročí narození Viléma Mrštíka. Současná expozice, modernizovaná v roce 2021, vedle představení Mrštíků také přibližuje lidové tradice hanáckého Slovácka.

Památník je možné navštívit do konce září

od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Mimo letní sezónu pak od pátku do neděle od 9 do 16 hodin nebo mimo otevírací dobu po předchozí domluvě

(tel. 539 029 841 nebo mrstic@rmm.cz).