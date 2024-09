Vyvinout osobnost a funkce inteligentního chatbota Neelze má dvoudenní hackathon, soutěž programátorských a řešitelských týmů.

Foto: ZRIA, a.s.

Ten pořádá krajská rozvojová agentura ZRIA ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem Zlín a Zlínským krajem. Hackathon bude zorganizován ve dnech 20. až 21. září ve 23. budově areálu Baťových závodů. Samotné vytvoření chatbota a jeho funkcionality navazuje na soutěž o pojmenování a příběh chatbota, v níž z padesátky zaslaných návrhů zvítězilo jméno Neelz. Toto jméno vychází z názvu Zlín, Zlén…a je to vlastně Zleen pozpátku.

„Cílem nyní vypisované soutěže je programátorské řešení chatbota nad novým modelem chatgpt-4o-mini tak, aby umělá inteligence usnadnila život lidem všech generací ve Zlínském kraji. Hackathon jsme připravili maximálně otevřený tak, aby se do něj mohl přihlásit každý, kdo v něm uvidí potenciál pro své nápady a schopnosti. Účastníci si zároveň vyzkouší, podle jakých pravidel funguje tato specifická forma tvorby řešení, “ uvedl ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček.

Soutěž je připravena tak, aby se do ní kromě odborníků z praxe mohli zapojit i studenti, právě podpora mladých talentů je jednou z priorit ZRIA. Týmy, které by měly být složeny z IT odborníků a marketérů, mohou pracovat také online, tedy odkudkoliv ze světa, přičemž podmínkou je fyzická účast jednoho člena přímo v místě konání.

Pro vítězný tým je připravena také lákavá odměna 40 tisíc korun i možnost spolupracovat na dalších AI projektech. Součástí hackathonu je bohatý doprovodný program, který zahrnuje volitelné workshopy s experty, které účastníky provedou klíčovými momenty tvorby chatbota. Součástí soutěže tak je i tato forma vzdělávání. Minimální počet členů týmů je stanoven na 3 maximální pak na 6, přihlásit se je možné do 13. září prostřednictvím formuláře na webových stránkách ZRIA (odkaz na konci článku).

Chatbot pomůže všem lidem, od dětí po seniory, s tipem na výlet do přírody, doporučením nejlepšího sushi ve městě nebo rychlými informacemi o zdravotních zařízeních, školách, kulturních akcích, dopravě či úřadech. Bude ale součástí i dalších projektů, pilotně třeba Expat centra, které bude pomáhat zahraniční odborníkům ve Zlíně. Umělá inteligence je stále více využívána běžnými lidmi i těmi, kterým pomáhá zajišťovat nějakou službu. Těm všem chatbot usnadní život, mohou mu předat, respektive s jeho pomocí vyřešit rutinní agentu a budou mít více času věnovat se činnostem, v nichž jsou vynikající, baví je a mají v nich přidanou hodnotu.