Pokud chcete zažít propojení s historií, současností nebo moderní Prahou a cítit se jedinečně, pak při zastavení se v Praze využijte služeb hotelu KINGS COURTv. Je usazený přímo v historickém srdci našeho hlavního města a během ubytování Vám splní Vaše přání.

Foto: Hotel King Court

Je to hotel, který hledáte

Hotel byl otevřený na podzim roku 2009 a před 2 lety prošel kompletní rekonstrukcí tak, aby se připravil na další desetiletí péče o své klienty. Náš hotel není závislý na rozhodování nadnárodních společností, je ve vlastnictví české firmy, která věci dělá tak, aby její klienti, tedy Vy, byli spokojení.

Jste zváni, v KINGS COURT se setkáte s Prahou, historií, současností a i s novým životním stylem.

Je to hotel, který najdete

K hotelu je velmi dobré spojení, a to jak pěšky, autem nebo městskou hromadnou dopravou. Ulice U obecního domu navazuje přímo na Náměstí republiky, které je jak dopravním, tak i pěším výchozím bodem.

Od nás se dostanete k významným památkám

KINGS COURT se nachází na významné křižovatce památek města Prahy. Z hotelu dojdete pěšky ke všem známým a zajímavým místům za pár minut. Prašná brána, Staroměstské náměstí, Národní divadlo, židovská čtvrť, Václavské náměstí, Karlův most, Kampa – to vše máte na dosah.

Budete ubytováni v exkluzivních a impozantních prostorech

Odpočinete si nejenom po cestě, ale i po celodenních výletech. Každé ráno se budete těšit na další noc. U nás se hosté budí plni energie díky spánku na luxusních postelích, na kterých nabírají síly na jejich dny nabyté poznáváním a výletů, nejenom po Praze, ale i do vzdáleného okolí. Vědí, proč chtějí být ubytování právě u nás.

Hotel KINGS COURT v historickém centru Prahy nabízí 138 pokojů a apartmá, ve kterých si každý cestovatel, nebo návštěvník tvoří vlastní příběh.

Čeká Vás degustace exkluzivních menu

I naše hotelová restaurace je pod vedením profesionálů, kteří Vám servírují pokrmy tvořené s láskou v moderně laděném interiéru. Pokrmy jsou inspirované italskou kuchyní. Celoročně se navíc u nás můžete posadit na terase a vychutnat si krásný výhled na náměstí Republiky.

Bude o Vás pečováno

Rádi Vás budeme rozmazlovat v našem SPA, díky kterému si během pobytu odpočinete a načerpáte novou energii na nové poznávání města Prahy. SPA KINGS COURT vám nabízí relaxační bazén s protiproudem, Jacuzzi, relaxační zónu, parní a finskou saunu a fitness. Nechte se námi hýčkat, náš zaškolený profesionální tým s dlouholetou praxí v péči o klienty Vám pomůže se uvolnit se a cítit se jako znovuzrozený.

Podle volby typu pokoje, máte navíc možnost SPA využívat bezplatně.

Osobní přístup

Význam tohoto slovního spojení pro nás není klišé, které by se bezmyšlenkovitým opakováním a podbízením stalo pouhou frází. Pro nás je to přístup jak k jednotlivci, tak i ke skupině, je to o respektu a porozumění.

A umíme zajistit mnoho dalšího

Konference a semináře - s pořádáním konferencí byste se měli vždy obrátit na profesionály. Konference je vizitka Vaší společnosti, přenáší Vaše vize a sdělení na účastníky, kteří od účasti na ní mají velká očekávání. Investují do ní svůj volný čas a často nemalé finance. Za to si chtějí odnést nejenom očekávané informace nebo kontakty, ale i prožitek z času stráveného na profesionálně připraveném místě se 100% zázemím. Pro konference můžete využít dechberoucích prostor tanečního sálu Franz Josef, který po úpravách dle Vašeho přání bude to pravé místo pro pořádání velkých akcí.

Obchodní snídaně, firemní večírky a rodinné oslavy – osobnější atmosféra na Vás čeká v Majesty Lounge. K dispozici je navíc i terasa a možná je i živá hudba. Majesty Lounge je ideální místo pro konání různých oslav jako jsou narozeniny či výročí, firemní večírky nebo recepce.

Vítejte u nás, vítejte v Hotelu KINGS COURT.