Velvary jsou krásným historickým městem, které kdysi vzniklo na kupecké stezce. Dnes místní vytvořili stezky nové – naučné. Provedou vás po místních pamětihodnostech i přírodních krásách, seznámí vás s osudy významných rodáků a velvarskými příběhy. Návštěva tohoto malebného města stojí za to.

Velvarská radnice a kostel sv. Kateřiny | Foto: archiv města

Nově nainstalovaný turistický orientační systém provede návštěvníky po celém městě i okolí. Jeho součástí jsou směrové cedulky, která vás bezpečně zavedou ke všem místním zajímavostem, ať už jde o památky, kterých je ve Velvarech překvapivě mnoho, nebo třeba o místní malebnou rozhledničku, zajímavé mokřadní oblasti či příjemné komunitní centrum. Návštěvu je dobré začít na náměstí, kde je instalován nový interaktivní panel s mapou, fotografiemi významných objektů a doprovodnými texty. Tady se můžete rozhodnout, kudy se vydáte. Na výběr máte ze tří možností.

První naučná stezka Velvarské památky Vás provede historickým centrem města a u jednotlivých zastavení vám představí příběhy významných velvarských budov a jejich obyvatel. Zastavíte se u místních kostelů, zbytků středověkého opevnění, ale i dalších významných budov, jako je synagoga či krásné renesanční měšťanské domy na náměstí. Tato stezka vás dovede až k nově opravenému renesančnímu kostelu sv. Jiří, kde můžete navázat prohlídkou památkově chráněného areálu s naučnou stezkou Velvarský hřbitov, která Vás seznámí s osudy významných osobností, které zde odpočívají.

Po prohlídce kostela a hřbitova se můžete vypravit po třetí naučné stezce nazvané Velvarské mokřady, která vás zavede do krajiny za městem a ukáže vám nejen její proměny v minulosti, ale i současné snahy o zadržování vody. Projdete se stezkami i rákosím, ale i kolem Malovarského rybníka, kde se v létě můžete osvěžit nejen koupelí, ale i dobrým občerstvením v místním komunitním centru Velvarské U-čko. Odtud je to zas jen kousek do velvarského centra, kde můžete svou návštěvu završit prohlídkou městského muzea s jeho zajímavými expozicemi, prohlídku Muzea technických hraček či návštěvou některé z místních galerií a výborné městské kavárny v nově opraveném kulturním sále ze 30. let na Velvarské Záložně. Zde jistě naberete síly pro vystoupání na vrch Radovič, kde se z místní rozhledny můžete pokochat se pohledem na toto krásné malebné historické město a navíc obhlédnout celé Středohoří.

Návštěva Velvar stojí za všechny tolary!

https://www.velvary.cz/

Autor: Radim Wolák, starosta města Velvary

Projekt Orientační systém pro návštěvníky královského města Velvary byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: MMR ČR