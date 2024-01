Naše jméno nás provází od chvíle našeho narození celým životem. Dárek se jménem má proto mimořádný význam. Jestliže hledáte dárek, který je osobní a hodí se pro novorozence i pro dospělé, sáhněte po unikátní medaili se jménem, kterou razí Pražská mincovna.

Foto: ceska-jmena.cz

Dárky dostáváme již od narození

Tradice darování symbolických a hodnotných předmětů novorozencům má v České republice hluboké kořeny a není to jen pouhý český zvyk. Pohlédneme-li do historie, najdeme ji již v dobách, kdy se slavilo narození Ježíše Krista. I on dostal při narození hodnotné dary, mezi nimi i zlato. Proto se dodnes dodržuje tradice, věnovat novorozenci zlato. Býval to zlatý knoflík, poději zlatá či stříbrná mince. A k této tradici se teď díky Pražské mincovně můžete vrátit. Dárky do „kolébky“ symbolizují přání dobrého života pro nejmenší.

Dárky pro novorozence se mění

V posledních desetiletích se pro holčičky staly tradičními jako dárek zlaté náušničky. Jenomže moderní rodiče často váhají, zda nechat holčičce vůbec propíchnout uši. Proto tradiční dar již nemusí být tak relevantní. Jak tedy obdarovat novorozence, holčičku, ale i chlapce, a zachovat hodnotu daru?

Symbolika zlatých dukátů a stříbrných tolarů se dnes promítla do zlatých a stříbrných medailí

V České republice se v současné době obnovuje krásná tradice darování hodnotných darů novorozencům. Zlaté a stříbrné medaile nejen symbolizují přání zdraví a štěstí, ale bývají také vnímány coby investice do budoucnosti dítěte. Medaile z ryzího zlata či stříbra jsou památkou, ale současně mají vysokou hodnotu, která navíc v čase roste.

Věnujte medaili se jménem

Jméno je první identitou, kterou dostáváme. V České republice, malém národě s bohatou historií, má každé jméno svůj příběh. Od dávných dob se jména pečlivě vybírají, aby odrážela osobnost, rodinné dědictví a třeba i předurčovala osud nositelů.

Tradiční česká jména, jako Jakub, Jan, Eliška a Anna, jsou odkazem na naše předky a zároveň zdrojem inspirace pro budoucí generace. Jména, odrážející biblické postavy nebo historické osobnosti, jsou symbolem kontinuity a spojení mezi minulostí a současností. Některá jména v oblibě zůstávají, jiná se po čase vrátila do módy, další čekají na své znovuzrození. V dnešní době se objevují i exotická jména, což ukazuje na různorodost a otevřenost společnosti. Jména jako Kevin, James, Ariana a Lily jsou stále populárnější. I když se některá cizí jména mohou stát módními, tradiční česká jména si stále udržují své místo v srdcích lidí.

Pražská mincovna podporuje tradici českých jmen

Pražská mincovna hraje důležitou roli v obnově tradice darování zlatých či stříbrných medailí. Připravila velkou sérii medailí se jménem. Nabízí medaile s českými jmény, které jsou certifikovány a připraveny k darování. Mají jak puncovní značku, tak certifikát pravosti. Navíc každý zákazník má možnost personalizovat medaili i příjmením dítěte, což dává daru osobní dotek a trvalou hodnotu.

Zlaté a stříbrné medaile – symboly budoucího úspěchu

Památeční medaile ze zlata a stříbra nejsou jen materiálními předměty. Jde o symbol lásky, štěstí a prosperity. Darování medaile se jménem je způsobem, jak tradiční hodnoty spojit s moderními časy a vyjádřit hlubokou úctu k novému životu.

Unikátní a osobní dar pro každou příležitost

Zlaté a stříbrné medaile se jménem, které si vyberete na webu Ceska-jmena.cz, převyšují svojí váhou, ryzostí a leskem běžné medaile. Bývají skutečně reprezentativním darem, který lze věnovat nejen při narození, ale i k svátku, k narozeninám, k významným výročím a jubileím. Hodí se při ukončení studia, k promocím i k získání dalších univerzitních titulů. Používají se také coby ceremoniální dary, nebo jako ocenění významným zaměstnancům.