Pro čtenáře, kteří ani trochu netuší co je to Kratom, tak je to ve své podstatě prášek z listů stromu, který se v určitých částech světa těší velké úctě. Tento strom pochází z daleké Indonésie a latinským názvem je pojmenován jako Mitragyna Speciosa. Asi se nyní chcete zeptat, proč mají lidé v Indonésii kratom tolik v úctě ?

Zhruba před rokem a půl bych vám zde vložil odkaz na můj blog, který jsem usilovně tvořil více jak půl roku. Bylo v něm uvedeno snad opravdu všechno o kratomu, jak jeho klady, tak jeho zápory, zkrátka jsem se snažil být objektivní. Pak, ale jako blesk z čistého nebe přišel dopis, kde mne příslušné úřady vyzývají k odstranění většiny informací, které jsem na blogu uváděl. Předesílám, že to byly informace, které jsou lidem v Indonésii a okolních zemích známy stovky let a nyní se objevují vědecké studie předních světových univerzit, které tyto informace potvrzují.

Nejprve jsem si skutečně myslel, že je to jen nějaký žert, protože tento blog byl oddělený od e-shopu, na kterém kratom prodávám. No zkrátka vadilo už jen to, že na e-shopu byl odkaz na tento blog. Podle toho co mi úředníci napsali jsem spáchal přestupek tím, že jsem porušil nařízení Evropské Unie, která zakazuje podávat téměř jakékoliv informace o kratomu, protože není zařazen mezi potraviny. Na svých e-shopech musí prodejci kratomu uvádět, že se jedná o "sběratelský předmět" ( toto nesmyslné označení úřadům nevadí ) a v žádném případě to není určeno k jídlu samostatně nebo v kombinaci něčeho dalšího. Spousta z vás se nyní asi usmívá, ale on by u toho měl být dokonce i návod k použití. Takže kdybych napsal, že je kratom leštidlo na boty a aplikuje se 1x denně, tak mám v tu chvíli všechno správně. Nejlépe to vyřešil jeden z e-shopů, který kratomový prášek propaguje k výrobě barev pro malíře.

Žijeme v demokratické společnosti, tedy i já mám právo vyjádřit svůj názor ohledně této situace. Že žiju v Kocourkově jsem tak nějak prostě věděl, ale že dlouhou dobu po nastolení demokracie v naší zemi budu svědkem takovéto cenzury, mě opravdu nikdy nedopadlo, obzvlášť, když se jedná o cenzuru pravdivých informací. Já osobně se, ale pořád snažím na to dívat s nadhledem a nemůžu se zlobit na české úřady, že dělají svou práci. Zlobím se na - z mého pohledu - nesmyslnost onoho nařízení.

Co se vlastně stane, když vám někdo něco zakáže? Většina lidí se bude o to více snažit dostat k informacím, takže se stane úplný opak toho, než čeho se snažili úředníci dosáhnout. Je to podle mého názoru jen pokrytectví, protože když si někdo sedne na 10 minut k internetu, tak skutečně zjistí, že kratom neslouží lidem ani jako leštidlo na boty ani jako malířské barvy. Zakazovat něco není řešení. Naopak si myslím, že by všichni prodejci kratomu měli mít povinnost minimálně testovat své produkty, zda neobsahuje něco co tam zkrátka nepatří. Mám tím na mysli například testy na těžké kovy, bakterie atd.

Pojďme si, ale říct alespoň to něco málo informací, které zde jako prodejce bez následné vyhlídky postihu můžu napsat. Rozdělujeme tři základní barvy kratomového prášku. Nejvíce oblíbenou barvou je zelená, dále následuje bílá a nakonec červená.

Zelený kratom se vyrábí tím způsobem, že se listy dají nejprve sušit na rošty, sušení většinou probíhá indoor. Poté se listy v průmyslových mlýncích namelou na jemný prášek.

Bílý kratom vzniká obdobným způsobem, ale dle slov mého dodavatele používají starší listy než je tomu u kratomu zeleného. Mnohdy můžeme slyšet, že správný bílý kratom má obsahovat i malé množství červeného kratomu. Když jsem se na to ptal opět svého dodavatele, tak mi potvrdil že mnozí výrobci do bílého kratomu přimíchávají 5- 10 % červené barvy. Sám pak řekl že on to nedělá a já mu dávám za pravdu, protože červený kratom funguje naprosto odlišným způsobem a proč tedy kazit výsledný produkt.

O kratomu se na internetu dočtete spoustu informací, někdy velmi protichůdných. Za sebe říkám, že není nic tajemnějšího, než je tématika kratomu. Největším problémem zůstává, že se lidé neshodnou na základních věcech. Každý má svou pravdu a jen ta jeho je správná. Jako příklad uvedu původ barev kratomu. Někteří mají zato, že barva prášku vzniká podle barvy žilek na jednotlivých listech. Další skupina lidí zastává názor, že barva je odvozená z technologie sušení a následného zpracování. Velké množství lidí si myslí například, že názvy jako je Maeng Da, Sumatera, Malay atd. Jsou názvy jednotlivých odrůd stromu. Další skupina tvrdí, že názvy Maeng da a pod. jsou pouze mixy jednotlivých barev a vznikly proto, aby nabídka byla co nejširší a zákazník toho tedy vyzkoušel co nejvíc a samozřejmě i více utratil. Můj osobní názor je, že existují minimálně dvě odrůdy. Jedné se říká Bumblebee a druhou je Rifat. Já sám doma malé stromky úspěšně pěstuju, proto musím dát této teorii za pravdu.

Pokud jste vydrželi číst až do této chvíle, tak jsem za to velmi rád.