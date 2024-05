Je to významné výročí, a proto i kulturní program v tomto roce se bude nést v duchu oslav. Ačkoliv nás připomínka 800 let založení provází celým rokem 2024, rozhodli jsme se uspořádat akci, která bude celá věnována právě oslavě tohoto krásného výročí.

Oslavy vyvrcholí v sobotu 3. srpna v zámeckém parku, kde proběhnou Městské slavnosti. Naši občané a návštěvníci se už teď mají na co těšit. Od slavnostní mše svaté, průvodu od kostela sv. Bartoloměje do zámeckého parku, kterého se zúčastní naše spolky, složky a organizace, až po kulturní program zámku. V zámecké parku přivítáme různé soubory, interprety, hudební kapely. Zlatým hřebem bude jistě ocenění Osobností města. V rámci oslav 800 let našeho města jsme se rozhodli poděkovat občanům, kteří se podíleli či podílí na jeho rozvoji. Nominace na tyto osobnosti mohou naši občané zasílat do 31. května na email mluvci@kravare.cz. V návrhu by mělo být uvedeno, zda se jedná např. o výjimečný počin, vzdělání, rozvoj města, kulturní či sportovní stránku.

U této krásné příležitosti bylo také navrženo logo, které oslavy v průběhu roku provází na materiálech, grafice, plakátech. Logo bylo představeno na setkání ředitelů příspěvkových organizací a schváleno koncem loňského roku Radou města. Jeho autorem je šikovný kravařský grafik Marek Rinka. Společně se spolky a dalšími organizacemi pořádáme akce pod hlavičkou oslav v průběhu celého roku. Za zmínku stojí, že připomínku oslav (již zmíněné najdete také na vstupních cedulích do města ze všech pěti příjezdových cest. Výročí 800 let je velký milník, proto jsme se rozhodli vytvořit také novou grafiku pro propagační materiály. A to opravdu speciální, která je vytvořena z kravařských názvů budov, komerčních prostorů, prostranství, ulic, ať už aktuálních nebo již zaniklých. Tuto grafiku jsme přenesli na trička, tašky, hrnky, čelenky, nákrčníky… Výrobky v této speciální edici budou sloužit nejen jako dárky pro oceněné občany, ale také si jej budete moci zakoupit v turistickém informačním centru na zámku.

Momentálně intenzivně pracujeme také na nové publikaci Kravař, která bude věnována historickým fotografiím našeho města. Její výtisk si budete moci zakoupit v druhé polovině roku. Chtěli jsme také do letošního krásného výročí našeho města zapojit více občany, a proto jsme vyhlásili výtvarnou aktivitu pro širokou veřejnost na téma: „Mé nejoblíbenější místo v Kravařích“. Rádi bychom věděli, které místo v našem městě je pro naše občany TOP! Zámek, park, knihovna, aquapark, kostel, škola, školka, oblíbená lavička nebo rodinný dům? Sami jsme zvědavi, co se mezi výtvory objeví. Výkres může být nakreslen tužkou, pastelkami, barvami. Necháváme volný průchod jejich fantazii. Každý účastník nebo kolektiv účastníků bude odměněn maličkostí. Výtvory mohou odevzdávat do 30. června na podatelnu městského úřadu nebo v turistickém informačním centru. Na podzim máme v plánu uspořádat v prostorách MěÚ na ul. Náměstí 43 vernisáž a ocenit všechny výkresy.

Kromě běžných kulturních akcí připravujeme i speciální projekty. Jedním z nich bude jedinečné představení pod širým nebem v zámeckém parku. 30. května se zde odehraje opera Prodaná nevěsta v podání umělců Slezského divadla Opava. Vstupenky můžete zakoupit v městské knihovně nebo v turistickém informačním centru na zámku. Na červen chystáme otevření unikátní výstavy v zámeckých prostorech s poohlédnutím se za významnými osobnostmi a rodáky Kravař.

Veškeré informace k oslavám najdete na webových stránkách města: www.kravare.cz nebo na FB Město Kravaře. Snad se nám tyto letošní oslavy vydaří a potěší všechny občany napříč generacemi!

Těšíme se na setkání s vámi.

