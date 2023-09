V dnešním světě, kdy ovládají trh masová výroba a neosobní produkty, je těžké najít něco opravdu jedinečného a osobitého. Stále více lidí se proto vrací k originálním výrobkům, které vyjadřují jejich osobní styl a vkus. Právě proto vznikla šicí dílna DecorEn s.r.o., která spojuje kreativní lidi a své společné nápady realizují v dílně, kde šijí a tvoří pro vaši spokojenost.

Dílna sídlící ve Štětí, se specializuje na zakázkové šití na míru. Vznikají zde textilní doplňky pro domácnost, výrobky pro děti a látkové obaly a vše podle individuálních požadavků zákazníků. Rádi vám pomohou i s úpravami oděvů a bytového textilu. Od výměny zipu, zkrácení kalhot nebo závěsu po opravy pelíšku pro domácí mazlíčky.

V jejich online obchodě naleznete rozmanitou paletu ručně šitých výrobků a doplňků, které si můžete přizpůsobit dle svého vkusu. Nabízejí plenkovníky, přebalovací podložky, zavinovačky, kapsáře, ale i batohy, tašky, penály, zástěry, podsedáky a mnoho dalšího.

To, co dělá DecorEn opravdu jedinečným, je jeho sociální rozměr. Jsou sociálním podnikem, což znamená, že mají víc než jen obchodní cíle. Kromě výroby krásných výrobků také aktivně podporují zlepšení života lidí s handicapem, a to nejen těch, které zaměstnávají.

"Jsme PŘÁTELŠTÍ, a to nejen k lidem, ale i k přírodě," říká majitelka DecorEn. Při výrobě využívají principy upcyclingu, kdy přeměnou nepotřebných produktů vyrábí produkty s vyšší užitnou hodnotou. Především u látek a vatelínu, kdy z odstřižků jiné výroby tvoří krásné věci. To znamená, že mnoho jejich materiálů je využito místo aby bylo vyhozeno, což pomáhá snižovat ekologický otisk.

DecorEn klade velký důraz na individuální přístup ke každé zakázce. Naslouchají vašemu zadání, rádi poradí a pečlivě vybírají materiál, aby byl každý výrobek zpracován s láskou a péčí. Zakázka není jen transakcí, je to proces, kdy každý krok má svůj vývoj a čas, který mu rádi věnují.

Pokud jste zvědaví na výrobky DecorEn, jsou k dispozici na následujících kontaktech:

Adresa: U tržnice 701, Štětí, 411 08

Telefon: +420 731 948 175

E-mail: decoren@decoren.cz

Webové stránky: www.decoren.cz

V DecorEn nešijí jen textilní výrobky, šijí příběhy a osobní projevy. Jsou to umělci a řemeslníci, kteří věří, že každý výrobek by měl vyprávět příběh a odrážet individualitu svého majitele. Vstupte do světa DecorEn a dejte svým výrobkům nový význam a osobní výraz.

