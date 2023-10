Experti na vytápění kritizují plán vlády, která počítá s přesunem palivového dřeva, pelet i briket do vyšší sazby DPH. Taková změna by nejvíc zasáhla nízkopříjmové domácnosti ve vesnicích, které topí dřevem nejčastěji. Vytápění rodinného domu by se prodražilo ročně o tisíce.

Foto: EPC

Zatímco voda nebo dálkové teplo z tepláren byly v úsporném balíčku zařazeny do nižší sazby DPH, palivové dřevo, pelety a brikety mají zcela nelogicky nyní spadat do 21% sazby. Taková změna zasáhne především české vesnice, které v posledních letech vyměnily v rámci tzv. kotlíkových dotací zastaralé kotle na uhlí za moderní kotle na dřevo. Dřevem u nás aktuálně topí 2 miliony lidí, tedy pětina obyvatelstva.

Zdražení dřeva nejvíc zasáhne nízkopříjmové domácnosti

Řada domácností zvolila dřevo jako zdroje tepla nejen kvůli dobré dostupnosti, ale taky kvůli financím – palivové dřevo je dlouhodobě u nás nejlevnější palivo. Vláda by připravila především nízkopříjmovým domácnostem obrovský finanční šok, kdyby skutečně dřevo náhle spadlo do sazby 21 %.

Navýšení o 6 % znamená u průměrného rodinného domu zdražení o několik tisíc ročně. „Každý soudný člověk si hned domyslí, kam to povede. Tedy bujení šedé ekonomiky a ve výsledku nižší výběr do státní kasy,“ varuje Vladimír Stupavský z národní asociace Klastr Česká peleta.

Dřevo si zaslouží podporu, je obnovitelným zdrojem energie

Znevýhodněni budou rovněž výrobci dřevních paliv, jejichž přímá konkurence jsou velké teplárny, které budou moci dodávat dálkové teplo s DPH 12 %. Toto dálkové teplo přitom vzniká spalováním fosilních paliv, zejména uhlí a plynu. Naopak dřevo je obnovitelný zdroj energie, u něhož nejsme závislí na dovozu.

„Tento krok není vůbec promyšlený a s nikým z odborných svazů nebyl konzultován. Vláda se chystá zdražit venkovu jeho hlavní zdroj paliva, zatímco ve městech, kde se převážně topí dálkovým teplem, toto teplo daňově zvýhodní. Odhaduji, že to bude mít výrazný negativní vliv na kvalitu ovzduší na venkově,“ upozorňuje Stupavský.

Zdroj: EPC

Okolní státy mají výrazně nižší sazby na dřevní paliva

Čeští výrobci pelet navíc varují, že zákazníci budou objednávat levnější dřevo, pelety i brikety ze zahraničí, odkud není problém palivo dopravit přes hranice. V okolních zemích EU, se kterými má Česká republika největší objemy obchodů v komoditách dřeva a dřevních paliv, jsou totiž sazby DPH razantně nižší: Německo má 7 %, Rakousko má 13 %, Itálie má 10 % DPH.

„Volali mi už němečtí prodejci, že od nás odkoupí naše pelety a prodají je zpět českým zákazníkům za nižší, německou sazbu. Český stát by v takovém případě nezískal na DPH nic, čeští zákazníci budou mít pelety levnější než teď a my za naše pelety dostaneme stejnou částku,“ vysvětluje Zdeněk Černý, majitel firmy BIOMAC, která je velkým českým výrobcem briket a pelet, a dodává: „Touto cestou bychom se však vydali jenom velmi neradi, už roky usilujeme o to, abychom prodali většinu naší produkce doma. Jenže teď nám to chce vláda zkomplikovat.“

Skončí české dřevo v zahraničí, kde je DPH nižší?

Zvýší-li se sazba DPH na české palivové dřevo i dřevní paliva, budou ve velkém vyváženy za hranice namísto toho, aby se prodaly doma českým zákazníkům. Domácí výrobci jsou většinově zahraniční subjekty, největší české pily patří rakouským koncernům Pfeifer Holz a Mayr-Melnhof Holz. Ti by velmi pravděpodobně mohli omezit prodej v ČR a při užití interních cen vyvézt značné objemy dřevních komodit do zahraničí, což by ohrozilo dostupnost dřeva v ČR.

„Doteď jsme pozorovali spíš opačný trend, kdy se každý rok více českého dřeva i pelet prodalo doma. Teď se obáváme opaku – česká dřevní paliva se budou ve velkém vyvážet a čeští zákazníci budou nakupovat u sousedů. To bude mít naprosto negativní vliv mimo jiné i na výběr DPH v ČR,“ upřesňuje Stupavský.

Zdroj: EPC

Nižší DPH na dřevo by zvýšilo nezávislost ČR

Zvýšení DPH na dřevo se zdá jako velmi nešťastný krok i ve světle probíhající energetické krize, kdy většina států v Evropské unii usiluje o maximální energetickou soběstačnost a nezávislost. V případě České republiky patří k nejperspektivnějším palivům budoucnosti právě dřevo, kterého máme v našich lesích dostatek, tedy nejsme závislí na dovozu. Přitom jde o ekologický, obnovitelný zdroj energie.

„Poslední dva roky pozorujeme, že kotle na dřevo nebo pelety nahrazují uhelné nebo plynové kotle. Lidi si zažili takovou nejistotu s cenami i dodávkami, že se chtějí spolehnout raději na domácí palivo. Vyšší DPH na dřevní paliva se proto skutečně nezdá jako strategický krok ani v širších geopolitických souvislostech,“ připomíná Stupavský.

Zdroj: Youtube

Klastr Česká peleta je národní oborová asociace výrobců dřevních paliv a ekologických spalovacích zdrojů. Žádáme premiéra Petra Fialu, aby bylo dřevo (dřevní paliva) ponecháno ve snížené sazbě DPH, jako tomu bylo doposud.

Hlavní argumenty proti vyšší sazbě DPH na dřevo



- nesmyslné zdražení základní životní potřeby – tepla

- další rána pro nízkopříjmové domácnosti

- zhoršení dostupnosti dřevních paliv v ČR

- negativní vliv na kvalitu ovzduší na venkově

- narušení spravedlivého daňového systému

- zhoršení konkurenceschopnosti v rámci EU

- zvýšení závislosti ČR na dovozu paliva