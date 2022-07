Ve středu se v pražské Křižíkově fontáně odehrál koncert v rámci Letního Universum Tour skupiny Queenie. Zcela vyprodané publikum se od samého začátku oddávalo největším hitům britské rockové legendy Queen v tom nejautentičtějším podání a bylo patrné, že toto vystoupení se svým rozsahem odlišuje od klasických koncertů jiných hudebních skupin.

Foto: Queenie

Živelná hudba v naprosto ryzím, čistém podání byla doplněna, úchvatnou, do nejmenšího detailu, propracovanou vizuální podívanou. Prosvětlené schody pod bicími se zvedaly a vytvářely spolu se dvěma obrovskými, zavěšenými světelnými bloky a mnoha dalšími pohyblivými světly, velmi kreativní, fantastickou podívanou. Nápadité kostýmy a vizuální podoba Michaela Klucha vytvářejí dojem, že koukáte na reinkarnaci Queen. A díky fenomenálnímu pěveckému podání je tato iluze velmi podmanivá.

Zdroj: Queenie

„Ne, není to Queen, jsme Queenie! Queenie jen interpretují hudbu této legendární skupiny. A jako jedni z mála ji hrají v původních tóninách i aranžích. Není to lehké, ale Michael Kluch to zvládá pěvecky, Rudy Neumann s kytarou obstará s noblesou veškerý part Briana Maye, Martin Binhack je basový virtuos, Michal David čaruje s klávesami a harmoniemi a Petr „Bali“ Baláš je jeden z nejlepších bubeníků současnosti. Skvělá hudba, skvělí kluci, to jsou Queenie! Jsou výjimeční a snad proto jejich koncerty můžete slyšet po celém světě.“ Řekl tajemník kapely Martin Zoubek

Zdroj: Queenie

Jedinečný zážitek byl pro diváky doplněn využitím osvětlené fontány, která jednak příjemně ochlazovala vzduch, ale především umocňovala nádhernou podívanou o další dimenzi. Celé Universum, jak toto tour kapela nazvala, dotvářel velmi propracovaný play list, kam byly vedle notoricky známých hitů, jako jsou: Radio GaGa, We Will Rock You, I Want To Break Free, Bohemian Rhapsody, Friends Will Be Friends, zařazeny doposud velmi málo hrané písně. Zazněla Living On My Own, ve které Freddie Mercury vyjadřuje obdiv ke Gretě Garbo, nebo úvodní skladba alba A Night at the Opera Death On Two Legs, který napsal v roce 1975 o rozpadu kapely, anebo píseň, ve kterém je vypsán skutečný příběh Briana Maye a Freddie Mercuryho, který skupina vydala v roce 1989 v albu Miracle pod názvem Scandal, …. Barcelona, kterou Michael Kluch zazpíval se sólistkou Národního divadla, paní Petrou Alvarez, byla pak zlatým hřebem a příchod frontmana v královské koruně a hermelínu za zvuků skladby We Are The Champions byl třešinkou na dortu tohoto skvostného večera.

Zdroj: Queenie

Během koncertu frontman kapely jako prvním divákům oznámil zahájení prodeje Queen Relived by Queenie, který se po třech vyprodaných megakoncertech z minulého roku zopakuje 18.5.2023 v O2 areně v Praze.

Byla to jedinečná, úchvatná podívaná, při které 3000 diváků spolu s kapelou Queenie zpívalo nesmrtelné hity královny rockové hudby. Bravo!

Vděčný fanoušek Queenie.

Další koncerty Universum Tour Queenie:

29.7.2022 Strakonice

30.7.2022 Hradec Králové

4.8.2022 Litomyšl

6.8.2022 Jihlava

12.8.2022 Olomouc

13.8.2022 Ostrava

18.8.2022 Boskovice

19.8.2022 Brno

23.8.2022 České Budějovice

26.8.2022 Loket

Vstupenky UNIVERSUM TOUR: https://www.ticketportal.cz/event/QUEENIE-UNIVERSUM-Tour-2022

Vstupenky Queen Relived by Queenie: https://www.ticketportal.cz/event/QUEEN-RELIVED-by-Queenie