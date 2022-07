Neznalý šofér se diví, když vidí nehodu na křižovatce Pražská pod Větruší v Ústí nad Labem. Místní naopak dávají nohu z plynu. Křižovatka je přitom osazena semafory, vyznačené tu jsou i dopravní pruhy. Místo ale má svá specifika.

Například řidiči, kteří tu odbočují ve směru od Lovosic vlevo do centra města, zde musí dát přednost autům, která jedou rovně ve směru na Prahu, i když mají zelenou. Dopravní expert Jan Pechout to před časem okomentoval slovy, že křižovatka je zakletá. „Pro všechny tu svítí plný barevný signál, není tu barevná šipka pro ty, kdo odbočují vlevo. Samozřejmě musejí dát přednost protijedoucím, ale plný signál je trochu mate. Nehod tu bývá docela dost.“

Za poslední dva roky se zde stalo 33 nehod, z toho u 29 šlo o přednost při odbočování vlevo. Výsledkem je i 14 zraněných. Podle Jana Chalase ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod, to vyplývá ze statistik a mapy rizikových míst.

Kvůli ignorování přednosti v jízdě plánuje kraj úpravu

Po ulici Pražská přijíždí řidič motocyklu Yamaha do světelné křižovatky pod Větruší a hodlá odbočit ke kruhovému objezdu. Ve stejnou chvíli vjíždí do křižovatky řidič Škody Octavia z Přístavní ulice jedoucí rovně. Oběma šoférům svítí na semaforu zelená. Motorkář nerespektuje, že má dát přednosti protijedoucímu autu, zkříží mu cestu a končí pod jeho koly.

Tento střet si předloni v poledne vyžádal zranění motorkáře. Mluvčí krajské policie Daniel Vítek uvedl, že v drtivé většině případů zde bylo příčinou nehody nedání přednosti vozidel jedoucích od Lovosic a odbočujících vlevo ve směru k ulici Střelecká protijedoucím řidičům. Ústecký kraj v minulosti zveřejnil úpravu, která má za cíl na této křižovatce minimalizovat střet aut a vytvoření druhého pruhu k napojení od kruhového objezdu do Přístavní ulice ve směru na Děčín.

Řidiči spoléhají na znalost prostředí

Motoristé zde rovněž často jezdí na červenou a překračují povolenou rychlost s tím, že řidiči většinou moc dobře vědí, kde kamery nejsou a chovají se podle toho. „Lidi to pořádně rozjedou, že kolikrát jedou na oranžovou a na poslední chvíli i červenou,“ poznamenal expert.

Právě tady totiž jel v polovině května 2018 řidič linkového autobusu na červenou, protože si myslel, že ještě stihne projet. Nestihl. Naproti už odbočoval nákladní automobil ke kruhové křižovatce, jelikož mu svítila vyklizovací zelená šipka. „Klasická nehoda, kdy řidič nerespektoval světelnou signalizaci. Většinou to u podobných nehod bývá z 99 procent chyba řidiče,“ dodal Pechout.

Jak tehdy vysvětlil vedoucí ústeckého odboru dopravy Dalibor Dařílek, nejsou špatné křižovatky, tedy ne ty řízené semafory, problémové je především chování řidičů.

„Pro město je jízda na červenou jeden z vůbec nejhorších přestupků, kterých se řidiči mohou dopustit. Proto musíme upgradovat systémy tam, kde už jsou instalované, třeba u polikliniky a městských lázní, nebo je rozšiřovat, aby se takové věci neděly,“ vysvětlil Dařílek.

Chybující šofér busu ústecké MHD byl tehdy obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Jak vysvětlila mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová, jeho zavinění vyplývá z kamerových záznamů, výpovědí cestujících a dalších svědků.

K dopravním kolapsům v tomto místě přispívá i vysoká nehodovost na nedaleké kruhové křižovatce spojující centrum města, výpadovku na Teplice a inkriminovanou křižovatku.

