Jak to vidí Mgr. Tomáš Vašíček, kandidát do Senátu.

Jaké budou Vaše priority v Senátu?

Určitě sport. A to nejen vrcholový. Určitě budu usilovat o zákon o sportu a cestovním ruchu. Senátor může v dobrém smyslu využívat také zdravý lobismus k otevírání dveří nejen v politice, na příslušných ministerstvech, ale i u obchodních partnerů, kteří mohou naše záměry finančně podpořit. S tím souvisí i to, že se musíme postarat hlavně o trenéry. Aby ve sportu byl odostatek peněz nejen na sportoviště, pomůcky, sportující, ale i na trenéry. Je nezbytné si uvědomit, že sport vzdělává každého jedince a každý trenér je v zásadě učitel, mentor. Motivuje, vštěpuje hodnoty, chlácholí, když se něco nepovede, chválí, formuje osobnost každého svěřence, ať v dětském či dospělém věku. Jsem přesvědčen, že sport je proto vzdělání. Zákon o sportu nesmí zapomenout právě na tyto hodnoty. Podporujeme veškerý sport. Proto jsme se dohodli s každým organizátorem každé profi akce v Harrachově, že vždy zorganizuje i nějakou soutěž či závody pro děti, amatéry, hobíky.

Co se Vám již podařilo vybudovat na úrovni komunální politiky?Společně s mými kolegy na městě se nám podařilo od roku 2019 vytáhnout město z červených čísel, což umožnilo se velmi aktivně účastnit dotační politiky, na základě které se nám daří jen za poslední období přinést do Harrachova roční investice přes 50 mil Kč, opravovat městský majetek, starat se o historii a kulturní dědictví, jako oprava Kapličky sv. Alžběty, zvony, dále pořízení nové techniky pro hasiče včetně zcela nového vozu TATRA a Ford, rozvíjení základní školy, mateřské školy, rekonstrukce městského parku a další. V neposlední řadě sem patří zahájení rekonstrukce můstků a vybudování Národního sportovního centra. O mé práci svědčí i široká podpora a vyjádření významných osobností vůči mé osobě, které si velmi cením, jako je pan JUDr. Miroslav Jansta, David Trávníček, a hlavně legendy sportu, jako Pavel Ploc, Jaroslav Sakala, Vladislav Šavrda, Milan Vopička a z těch mladších Filip Sakala, Vít Háček, Lukáš Hlava, Lukáš Daněk, Jiří Konvalinka, Ivo Ulich, z oblasti historie a kultury Jan Luštinec a mnoho dalších.

Jaká je Vaše další výzva v Harrachově?

Určitě rozjet a také dotáhnout rekonstrukci skokanských můstků. Rozhodli jsme se, že do projektu vložíme i městské finance a vlastní úsilí a společně s Českým svazem lyžařů, Sportovním areálem Harrachov, a.s. a Libereckým krajem se pustíme do díla. V záměru máme postavit i můstek nového typu Giant Hill HS 162, určený pro široké spektrum skokanů včetně sdruženářů a také pro ženy. Skákat by se na něm mělo již v příštím roce. V roce 2026 bychom rádi přivítali mezinárodní závody, ve velmi blízké budoucnosti bychom mohli pořádat až dva světové poháry, což je obrovský přínos nejenpro náš region, kraj, ale i celou Českou republiku. Podepsali jsme také memorandum se sousedním Polskem o společném pořádání Mistrovství světav klasickém lyžování v roce 2031.

