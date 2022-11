Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE ve Slaném na Kladensku shání do svých řad technické profese. Přede dvěma lety společnost dokončila stavbu nových výrobních hal, technici a inženýři tak mají možnost získat zkušenosti s novými technologiemi. Otevírají se tím i další možnosti ke kariérnímu postupu a rozvoji. O technických profesích jsme si povídali s vedoucím oddělením inženýringu Janem Kabátem.

Foto: MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Jan Kabát ve společnosti Mitsubishi pracuje už od roku 2004. Začínal na juniorní pozici a v průběhu let si prošel řadou dalších, až se z něho stal právě vedoucí inženýringu. Práce v továrně je podle Jana Kabáta velmi zajímavá a rozmanitá. „ Kariérní růst není nutně závislý na délce pracovního poměru ale na nasazení a pracovních výsledcích,“ zmiňuje Jan Kabát.



Jeho oddělení je rozděleno na inženýry a techniky. Všechny týmy, a tak i ty technické, spolupracují s japonskými kolegy, kteří pracují v mateřské firmě ve městě Himeji. „I tento aspekt je celkem zajímavý, není to jenom lokální skupina lidí, jsou propojeni s mateřskou továrnou,“ podotýká Jan Kabát. Společnost podporuje vzdělávání technických pozic přímo v mateřské továrně, což bylo přerušeno v době COVIDU. Nyní se plánuje k tomuto způsobu zaškolování vrátit, a tak opět vzniká příležitost pro zaměstnance vyjet na služební cestu do Japonska.

Zdroj: MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Hlavní náplní práce technika je reaktivní a preventivní údržba výrobní linky. „Jedná se o různorodou práci z různých technických oborů od programování PLC řídících systémů až po mechanické úpravy na strojích. Tím se otvírá možnost pro uchazeče s různým zaměřením,“ podotýká Jan Kabát. Dále se technici podílejí na projektech zlepšování procesů se zaměřením na ergonomii, kvalitu a produktivitu.

Přede dvěma lety společnost dokončila stavbu nových výrobních hal, v nichž jsou nainstalované výrobní linky pro nový produkt, kterým je elektrický motor do hybridního pohonu. Ten dnes představuje zásadní výrobek, na nějž firma cílí kvůli změnám na trhu, který se postupně odklání a bude odklánět od klasických spalovacích motorů k elektrickým.

Zdroj: MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

„Máme velkého strategického zákazníka, kvůli kterému jsme tento byznys

otevřeli. Zcela nové montážní linky odpovídají aktuálním trendům průmyslu 4.0. Vyzdvihl bych nejzajímavější technologie jako svařování laserem, kontrola rentgenem, magnetizace, redukce oxidu mědi pomocí plazmy a další. Linky jsou plně robotizované a automatické a věřím, že zaujmou všechny zájemce technického zaměření,“ uzavírá Jan Kabát.