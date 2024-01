Pestrou paletu kroužků, které navštěvují desítky dětí, nabízí v Ústí nad Labem spolek krouzkyusti.cz vedený Veronikou Tomsovou. Ta v rozhovoru zároveň porovnává aktivity, které rodiče preferovali dříve a dnes, stejně jako měnící se zájmy dětí.

Foto: Zadavatel

Nabízíte osm kroužků a také třeba doučování nebo hlídání dětí včetně příměstských a dalších táborů. Jaký kroužek funguje nejdéle?

Pěvecký sbor letos oslaví 15 let, další kroužky jsme začali otevírat v roce 2015. Nejdříve Šikovné ručičky, Angličtinu pro MŠ a ZŠ, následoval Logo kroužek a postupně se nabalovaly další zájmové aktivity jako je Předškoláček, Deskové hry, Hudebně-dramatický kroužek či Výtvarný kroužek. Každý kroužek má svého specializovaného lektora a v sezóně k nám dochází na osm desítek dětí.

Třeba angličtina je rozčleněna do tří skupin od začátečníků z mateřské školky, ideálně od tří let, přes pokročilé až po skupinu školních dětí. Lektor hravou formou rozvíjí zájem dětí o cizí jazyk hrami, písničkami, básničkami či pohybem. Veronika TomsováZdroj: Zadavatel

Jak se během let mění preference rodičů?

Zájem o jednotlivé aktivity pro děti se časem skutečně mění. V současné době u nás třeba letí jazyky, dříve třeba výtvarka. Populární je dnes angličtina, zpívání je pro děti asi nejvíce atraktivní, má nejvyšší účast. Děti často v zálibě, kterou si tady u nás rozvíjejí, úspěšně pokračují i ve vyšším věku.

Samozřejmě tyto děti mají oproti svým vrstevníkům, kteří žádné aktivity nemají a kroužky nenavštěvují, výhodu v tom, že jsou vyzrálejší a zvyklé na kolektiv. Řada z nich, která s námi vyrůstá od těch tří let, už tady zůstává a buď postupuje ve svém kroužku dalšími kategoriemi nebo si vyzkouší i další zájmy. Cenově to máme nastaveno zhruba na tisícikorunu za pololetí.

Samozřejmě můžeme rodičům poradit a doporučit vhodný kroužek, většinou ale již přicházejí rozhodnuti. Těší nás, že fungují i reference rodičů mezi sebou, jejichž děti k nám docházely či stále chodí.

Zdroj: Zadavatel

Pojďme se ještě vrátit k pěveckému sboru. Jak v něm funguje přípravný a hlavní sbor?

Ti nejmenší začínají v přípravce jako Mravenečci Ferdové a ti starší pokračují v Chorea pueri ustensis, což je náš srdcový kroužek s nejdéle trvající tradicí. Za ta léta nám pod rukama prošla spousta hlásků, a kromě zpěvu klademe velký důraz na individuální přístup ke každému dítěti a na rodinnou atmosféru. A nese to své ovoce, vychovali jsme zde několik pěveckých talentů.

Během zkoušek cvičíme lidové, populární i umělé písničky, některé doprovázíme pohybem. Součástí sborového zpěvu jsou také soustředění, veřejná vystoupení v průběhu celého roku a pěvecké soutěže v Praze, Litoměřicích, Lounech. Loni zpěváčci přivezli dvakrát zlaté a dvakrát stříbrné ocenění. Letos poprvé bychom chtěli vyzkoušet soutěž v Olomouci, na kterou se děti moc těší.

Zdroj: Zadavatel

Sborový zpěv pomáhá dětem v rozvoji sluchového vnímání, rytmického cítění, procvičí si správnou výslovnost, paměť i sociální cítění. Spolupracujeme s odborníky v oblasti hlasové výchovy, kdy třeba Alena Tichá patří mezi nejvýznamnější hlasové poradkyně v Čechách. Měli jsme tu třeba holčičku, která vůbec neintonovala a dnes již zpívá sóla. Cviky jsou také hodně propojené s logopedií.

Zdroj: Zadavatel

Nyní připravujeme i velký nábor, protože v soutěžích je potřeba naplnit určitou kapacitu zpěváčků. Hlásit se mohou děti od 3 do 12 let. Držíme se motta: „Zpívat umí každý“ a to opravdu funguje. Ve sboru je k dispozici korepetitor, tedy klavírní doprovod, a dvě sbormistryně. Repertoár je pestrý, zazpívat umíme většinu stylů a jsme schopni se i přizpůsobit, když si nás někdo pozve na akci a nabídnout repertoár přímo akci na míru. Odloučenou pobočku máme také v Teplicích, kde se scházejí děti školního věku.

Zdroj: Zadavatel

Co děti čeká v kroužku Předškoláček?

Ten je nyní aktuální před zápisem do 1. tříd. Děti se chystají na novou životní etapu a u nás si během jednotlivých lekcí procvičíme sluchové a zrakové vnímání, paměť, řečové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku i logické myšlení. Součástí kroužku je i nácvik sebeobsluhy.

Aby byly pro děti jednotlivé aktivity atraktivní, celé druhé pololetí se ponese v duchu pirátů. Budeme společně plout po jednotlivých ostrovech, plnit na nich úkoly a posouvat se tak blíž a blíž vytouženému pokladu.

Zdroj: Zadavatel

Zájemci se mohou účastnit i příměstských táborů. Jaké nabízíte?

Blíží se třeba jarní příměstský tábor. Program obsahuje didaktické hry, malování, zpívání, tancování stejně jako sportování, plavání, pobyt venku. Nechybí výlety do zoo, bazénu, na zámky či do divadla. Poznáváme Ústecko i celý kraj včetně Prahy.

Zdroj: Zadavatel

Jací lidé vedou jednotlivé kroužky?

Jde o stálou skupinku lektorů, kteří svou práci dělají srdcem a jsou dětmi velmi oblíbení. Samozřejmě se nebráníme spolupracovat i s dalšími adepty na vedoucího třeba na příměstské tábory, kde dětí stále přibývá. Také rádi přivítáme kolegu korepetitora ke sboru.

Zdroj: Zadavatel

Co můžou zájemci očekávat od doučování?

Nabízíme doučování všech předmětů pro děti z 1. stupně základní školy, včetně soukromé přípravy předškoláků nebo procvičování logopedie. Máme ale také poptávku na intenzivní přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, což pro nás rovněž není problém.

Zdroj: Zadavatel