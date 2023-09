Lidé musí uvěřit, že dluhy lze dostat pod kontrolu a že z dluhové pasti vede cesta ven. Ani pak ale není vyhráno.

Dluhy představují problém, který může zasáhnout každého. Co začne jako malá, nevinná půjčka se může velmi rychle vyvinout v něco mnohem většího. Lidé, kteří své zadlužení nezvládnou, se mohou stát klienty společnosti KRUK Česká a Slovenská republika, která má sídlo v Hradci Králové. S respektem k osobnosti i jedinečné situaci každého zadluženého člověka začnou zaměstnanci KRUKu s klienty hledat nejlepší řešení a cestu k životu bez dluhů. O složitosti takového hledání jsme si popovídali s Jaroslavou Palendalovou, ředitelkou KRUK.

Je v Česku hodně lidí, se kterými řešíte jejich dluhy?

Mohla bych sice odpovědět konkrétním číslem, ale to by nám nedalo odpověď, zda je jich hodně, málo, nebo tak akorát. Ne všechny půjčky jsou špatné, je to standardní finanční nástroj, jak řešit některé věci. Ale současně je to s nimi jako s ohněm: dobrý sluha, ale špatný pán. Realitou je, že si na nedostatek práce nestěžujeme, přestože na konci každého jednotlivého případu vlastně klienta ztrácíme: tím, že se zbaví dluhu, přestává být naším klientem a je jen na něm, jaká budou jeho další životní rozhodnutí.

Nebojíte se, že nastane den, kdy poslední klient splatí svůj dluh a vy nebudete mít žádnou práci?

Ta představa je lákavá a v osobní rovině bych každému přála, aby měl svou osobní finanční situaci pod kontrolou a vedl spokojený život bez starostí navíc. Je mnoho těch, kteří si peníze někde půjčí a půjčku řádně splatí. O takových lidech – a není jich málo – se v KRUKu nikdy nedozvíme; a to je naprosto v pořádku. Současně ale existuje nemálo těch, kteří se, ať už vlastním přičiněním nebo nepřízní osudu, dostanou do finanční nouze a při řešení dluhu se nezachovají nejvhodnějším způsobem. Právě z nich se následně stávají naši klienti, ke kterým přistupujeme s maximálním pochopením a respektem, ale současně se silnou motivací najít řešení, které bude fungovat.

Jednat s lidmi, kteří jsou v těžké životní situaci jistě není jednoduché. Jak na to své kolegy připravujete?

Předně: mám výborné spolupracovníky, na jejichž profesionalitu se mohu plně spolehnout. Příběhy našich klientů jsou často silné a velmi emotivní. Právě proto je potřeba každý případ posuzovat individuálně a maximálně citlivě. Poradit, vysvětlit, zanalyzovat situaci a hledat řešení, které bude pro klienta přijatelné a neohrozí jeho základní existenci.

Je zajímavé, že zhruba desetina mých kolegů jsou maminky na rodičovské dovolené. Stejně tak jsme „mladá firma“, pětina kolegů ještě neoslavila 30. narozeniny.

Obecně se všichni mí kolegové, operátoři call centra, terénní pracovníci, průběžně a dlouhodobě vzdělávají v dovednostech, které jim mohou při práci pomoci. Nikdy nevíte, co se vám může v konkrétní situaci hodit, a tak je i škála našeho firemního vzdělávání poměrně široká.

Sídlíte v Hradci Králové, ale vaše působnost je celorepubliková, plus KRUK funguje také na Slovensku…

Když pominu naše terénní poradce, kteří z podstaty věci navštěvují klienty v jejich domovech a působí tedy regionálně, není naše práce z velké části spojena s nutností být v kanceláři. Současná interní pravidla jsou taková, že zaměstnanec by měl být na pracovišti minimálně 2 dny v týdnu, z toho 1 den by měl být v práci celý tým. K tomu ještě přistupuje flexibilní pracovní režim, kdy je nastavena fixní doba od 10 do 15 hodin, ve které by měl být zaměstnanec každý den k dispozici, ať už pracuje odkudkoliv. Mimo tuto dobu si každý může rozvrhnout práci dle svých možností a potřeb. Obojí dává našim zaměstnancům možnost lepšího sladění rodinného a pracovního života.

