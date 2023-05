Kryštof „vyprodal“ pardubickou arénu. Byl největší hvězdou oslav společnosti Foxconn. Na mimořádném koncertu vystoupili také pardubičtí Ready Kirken, za mixážní pult se postavil DJ Pavel Cejnar.

Foto: Zadavatel

Více než šest tisíc hostů zavítalo na oslavy hned několika výročí společnosti Foxconn Česká republika do hokejové arény v Pardubicích. Pozváni byli zaměstnanci obou závodů společnosti v ČR, tedy z Pardubic a z Kutné hory, jejich doprovod - přátelé a kamarádi. Dát zážitek tisícům lidí, takový byl plán hostitele, jak oslavit dvacet tři let od založení společnosti v České republice, dvacet a patnáct let úspěšné spolupráce s významnými zákazníky a také patnáct let od zahájení výroby v kutnohorském závodu Foxconn.

Zdroj: Zadavatel

Brána arény se pro hosty otevřela přesně v 17.00 a první hosté mohli vstoupit. Každý návštěvník dostal malý upomínkový dárek, cestou na svá místa je doprovázely hostesky, a kdo chtěl, zahrál si Kiss or Slap nebo pořídil a sdílel fotografii z akce na sociální síť a zařadil se do slosování o hodnotné ceny.

Od 18.00 již začala první nálož živé zábavy. Excelentní bavič a DJ Pavel Cejnar na úvod zahřál nejen svým DJ setem. Následovala Opening Light Show, při které tanečnice v dokonalých kosmických kostýmech za doprovodu emotivní hudby, hry světel a detailů všem návštěvníkům představily hostitele. Předskokanem byli skvělí pardubičtí Ready Kirken, kteří udrželi diváky ve varu, mezi lidmi byla vidět pohoda a na ploše již lítaly obří párty míče. Než na pódium vstoupila hlavní hvězda večera, mohli hosté sledovat živou písečnou kresbu, která ztvárnila historii společnosti Foxconn v České republice.

Zdroj: Zadavatel

Ve 20.30 již patřila aréna skupině Kryštof, která ve své plné sestavě předvedla dechberoucí koncert – show, která se nezapomíná. Několik přídavků největších hitů potěšilo více než šest tisíc bavících se hostů a padesátka šťastných vyhrála setkání s kapelou, selfíčko, podpis… Velká narozeninová oslava pro zaměstnance a jejich doprovod, obchodní partnery a další pozvané hosty se vydařila.