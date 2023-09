Znáte ten pocit, kdy se díváte na film a přemýšlíte… Hlavní hrdina vždy trefí vše, co potřebuje. Po něm pálí desítky nepřátel a nic. Jak těžké je vlastně něco trefit z pistole?

Střelba ze zbraně – to je téma, které vzbuzuje mnoho otázek a často vyvolává zvědavost. A právem! Střelba je fascinujícím sportem, který nás vtahuje nejen díky akčním filmům a počítačovým hrám, ale také díky svému jedinečnému zážitku. A právě v Opavě, na Olomoucké ulici (budova BOIS) můžete tento sport sami vyzkoušet v kryté střelnici Devítce.

Krytá střelnice Devítka v Opavě: Místo, kde se setkává bezpečnost a zábava

Jste-li z Opavy a okolí a zajímáte se o střelbu, neměli byste minout krytou střelnici na Olomoucké ulici. Je to jediná krytá střelnice v širokém okolí, a co je ještě důležitější, nabízí nejen pestrou paletu zbraní, ale také přátelský a profesionální přístup.

Máme na paměti, že ne každý je střeleckým profesionálem a proto se o vás postaráme. Naši instruktoři mají bohaté zkušenosti a jsou tu pro to, aby vám pomohli, ukázali, a co je nejdůležitější, zajistili vaši bezpečnost. Střelbu si můžete u nás užít pod dohledem odborníků, kteří mají vojenské zkušenosti, zkušenosti z policejního prostředí a jsou instruktory střelby.

Co můžete na kryté střelnici Devítka očekávat?

Nabízíme širokou škálu zbraní, včetně pistolí, pušek, revolverů, samopalů a brokovnic. A co je důležité – umožňujeme střelbu na nestandardní terče a také střelbu s dlouhými zbraněmi. Omezení ráže nemáme. Jestliže si chcete vyzkoušet pohyb v poli nebo střelbu z High-Ready pozice, u nás můžete.

Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit ve střelbě, jsou naši instruktoři připraveni. Pokud uvažujete o získání zbrojního průkazu, také vám rádi poradíme a pomůžeme s výcvikem.

Střelba jako dárek? Ano, to jde!

Naše střelecké balíčky jsou skvělým dárkem pro vaše blízké. Přinesou jim nejen vzrušení, ale i zážitek, který jen tak nezapomenou. Střílet u nás můžete již od 10 let, a tak i mladší děti mohou zažít radost z této aktivity. Pro mladší 10 let máme vzduchovky, které nejsou žádnou hračkou. Naše vzduchovka vypadá jako útočná puška a střílí ocelové broky s kadencí až 1.400 výstřelů za minutu. To už ví i ti, kteří byli na Aktivity dnu dne 1. 9. v OD Breda & Weinstein.

Blíží se Vánoce – využijte naši nabídku

A než začne předvánoční shon, máme pro vás Vánoční tip: všem, kteří si u nás v říjnu pořídí voucher, navýšíme jeho hodnotu o 20%. Je to skvělý způsob, jak udělat radost střeleckým nadšencům v rodině nebo mezi přáteli. Na vlastní kůži zažijí, co jen vidí ve filmech, nebo v počítačových hrách.

Kde bych se dozvěděl další informace?

Nejlépe na našich stránkách, www.strelnicedevitka.cz, kde na nás najdete i všechny potřebné kontakty. Nebo se rovnou stavte. Jsme na střelnici denně a rádi vás uvidíme.

Zdroj: ZadavatelA nyní k odpovědi na otázku, kterou jsme si položili na začátku – jaké to je střílet ze zbraně? Jednoduše skvělé! Přijďte a vyzkoušejte si ten zážitek sami. Odejdete nadšení a s úsměvem na tváři. To vám za sebe a za náš tým garantuji. Střelba je nejen sportem, ale také dobrodružstvím, které stojí za to objevovat.

