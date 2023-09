Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, někdy se léta snažíme realizovat své sny a jindy nestihneme mrknout a už se vezeme doslova v Šinkansenu do stanice touha. A stejně tomu bylo v případě Kubánského Benešáka Yoandriho, o kterém jsme psali nedávno.

Foto: Yoandri Mayedo Marti, Restaurace Ferdinand.

První článek o kubánci Yoandrim vyšel v srpnu tohoto roku. Ten si otevřel v Benešově Bistro Terminál 1° v Nádražní ulici. Česká jídla se naučil vařit stejně rychle jako se realizuji jeho sny. Možná je sám překvapený, že šance, kterou nedávno chytnul za pačesy, přišla aniž by sám podnikal nějaké kroky. I když jak sám říká „V Benešově jsem vždy viděl velký potenciál“.

Zdroj: Karla Czechová

A tak se stalo, že za spolupráce s Pivovarem Ferdinand otevřel další provozovnu tentokrát restauraci, která nese stejný název jako místní pivovar, tedy Restaurace Ferdinand v Táborské ulici. „Mít vlastní restauraci, kde budu svým vlastním pánem a budu moci vařit, co mi srdce napoví, bylo mé přání od raného dětství“ říká „Když vařím, zapomínám na okolní svět, na starosti a dostávám se úplně do jiné dimenze mimo čas a prostor. Je to jednoduše moje vášeň“ dodává.

Není se tedy čemu divit, že jeho kuchyně je špičková. Yoandri, jako málo kdo, umí až neuvěřitelně kombinovat chutě, ať už vaří dle tradiční receptury nebo se nechá unést svými nápady. Nakonec do toho vždy přidá špetku těch kubánských kořenů. A to klienti milují.

Zdroj: Karla Czechová

Yoandri si v životě prošel mnohými peripetiemi na cestě za svobodou a to ať už v rodné zemi na Kubě, tak i v přestupní stanici v Rusku, ale také zde v České republice. „První roky v Čechách jsem doslova lítal jako nudle v bandě. Do dnes mě některé věcí v Česku zaskočí ba vyvedou z míry, přeci jen kubánské kořeny se nezapřou. Po 14 létech se však zde cítím jako doma a neměnil bych. Zvláště Benešov mi přirostl k srdci. Však i já jsem už Benešák.“ směje se.

A tak po Yoandriho vzletech a pádech se dnes těší, že jeho sny se staly skutečností. Restauraci Ferdinand piplá jako své miminko. Do vaření dává lásku, zakládá si na kvalitních surovinách. Burgery či steaky zásadně připravuje z argentinského masa. Své receptury na kuřecí křídla či žebra jen tak někomu neříká, ale vězte, že se Vám budou dělat boule za ušima. A ta speciální zálivka na saláty, to nám hlava do dnes nebere. Místní pivo Ferdinand pak už je jen špička ledovce, který Yoandri svou láskou k řemeslu tvoří.

„Tímto Vás tedy zvu na Slavnostní otevření Restaurace Ferdinand, které se uskuteční 13.10.2023 od 19:00. Program včetně skvělého jídla bude bohatý, máte se určitě na co těšit.“ dodává na konec.

Zdroj: Karla Czechová