Kuchyně Havelka: Tradiční kvalita pro moderní domov

Komerční sdělení

V srdci malebné obce Stráž nad Nisou se nachází firma Kuchyně Havelka, která už třiatřicet let přináší do českých domácností prvotřídní kuchyně na míru. Tento rodinný podnik si zakládá na spojení tradice s moderními trendy, a to vše s důrazem na kvalitu, funkčnost a estetiku.

Foto: IKH CZ s.r.o.