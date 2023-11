Podzimní jazzový svátek.

Datum: 13. - 18. 11. 2023

Kde: Český Těšín a Cieszyn

www.kassct.cz

www.domnarodowy.pl

Těšínský jazzový festival je regionálním festivalem dvou příhraničních měst Český Těšín a Cieszyn a zároveň jednou z nejvýznamnějších a ojedinělých hudebních událostí příhraniční oblasti Těšínského Slezska, který svému mezinárodnímu publiku přináší tradiční i nové jazzové vlny.

Když se v roce 1973 v Českém Těšíně odehrál první ročník jazzového festivalu tehdy pod názvem „Jazz festival Těšín“, asi málokdo čekal, že vznikla tradice setkávání vynikajících jazzových hudebníků a jejich věrných posluchačů, která v letošním roce slaví neuvěřitelné jubileum. Jen málo měst v naší zemi se může pochlubit tak bohatou tradicí. Zásluhu na tom má těšínská jazzová scéna, ať už to byla dlouhá řada aktivních hudebníků, či celé generace fanoušků a příznivců.

Festival bude tradičně zahájen koncertem v pondělí 13. 11. v kavárně Avion, kde nás čeká večer s těšínskými jazzmany neodmyslitelně patřícími k festivalu, neboť právě tito pánové stáli v 70. letech za jeho vznikem. Vystoupí zde v seskupení FORMACE JAZZ Q, kterou doprovodí duo sólistek Daniela Dina Sedláčková & Tamara Tomoszek. Následující dny jazz rozezní ulici Střelniční. V úterý 14. 11. to bude v klubu Bledý úsvit, ve kterém se představí QUARTET ONYX pod vedením kytaristy Štěpána Gažíka. Celovečerní JAZZ & BLUES JAM SESSION obstarají ve středu 15. 11. hudebníci současné klubové scény Dziuply v Jazzklubu na „Střelnici“. Ve čtvrtek 16. 11. si užijeme hudební seskupení mladých jazzových umělců vystupujících pod názvem KARAFA QUARTET v kavárně Kamerlik Coffee. V pátek 17. 11. se přesuneme na druhý břeh řeky Olše, do kulturního centra „Dom Narodowy“ v Cieszynie zveme na koncert WARP TRAVELLERS -BERNARD MASELI & DJ EPROM.

Hlavní program festivalu proběhne v sobotu 18. 11. v prostorech KaSS „Střelnice“. Můžete se těšit na těšínské hudebníky v seskupení SILESIAN DIXIE BAND a FORMACE JAZZ Q. Představí se MARCIN ŻUPAŃSKI QUARTET PLUS, K&K DUO, IREK GŁYK VIBES EXPRESION & PIOTR MATUSIK PIANO. Jazzovou událostí večera bude koncert DANA BÁRTY s kapelou ILLUSTRATOSPHERE.

Během jazzového týdne od 13. do 18. 11. nás čeká pestrá směsice interpretů, kteří vám představí jazzový žánr ve všech jeho podobách.

Všechny fanoušky jazzu zveme také v úterý 28. 11. na naprosto jedinečné vystoupení legendárního jazzového trumpetisty Laca Decziho s kapelou Celula New York v KaSS „Střelnice“.

FORMACE JAZZ Q, SILESIAN DIXIE BAND

Jazzové formace těšínských hudebníků neodmyslitelně patří k Těšínskému jazzovému festivalu, neboť právě tito pánové stáli v 70. letech za jeho vznikem. Jazzové standardy, swingové melodie i dixie hrají vždy s velkým nadšením, energií a celý sál zaplní skvělou náladou. Formaci Jazz Q doprovodí duo vokalistek Daniela Dina Sedláčková & Tamara Tomoszek.

MARCIN ŻUPAŃSKI QUARTET PLUS Lídr, MARCIN ŻUPAŃSKI, je multiinstrumentalista se specializací na saxofony a flétny, absolvent katedry jazzu a populární hudby hudební akademie Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, přednáší na hudebním institutu univerzity Uniwersytet Śląski w Katowicach, je laureátem mnoha jazzových soutěží. Jedním z jeho projektů je Marcin Żupański Quartet, se kterým debutoval propagací alba: „Chicago Quartet“ během festivalu „Bielska Zadymka Jazzowa Lotos Jazz Festival 2010“. Tentokrát vystoupí s novým kvartetem a vlastním programem. Umělce doprovodí vynikající hudebníci mladé generace polské jazzové scény: Dawid Broszczakowski - klavír, Michał Kapczuk - baskytara, Michał Dziewinski - bicí a sólistka Justyna Masny.

IREK GŁYK VIBES EXPRESSION & PIOTR MATUSIK PIANO

Známý a uznávaný polský vibrafonista, skladatel a aranžér Irek Głyk vystoupí v duu s jedním z nejlepších polských pianistů Piotrem Matusikem, společně již vystoupili na mnoha koncertních pódiích po celém světě.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kultovních J.A.R. Jeho široký hudební rozhled získal uplatnění od roztančených Sexy Dancers přes populární písně z filmů (mj. Snowboarďáci, Rafťáci, Horem pádem) až k jazzu spojenému např. s triem Roberta Balzara. Svou výraznou stopu zanechal v řadě dalších domácích hudebních projektů a vystupoval i s veličinami světového hudebního nebe (např. s fenomenálním zpěvákem Bobby McFerrinem nebo se Stingovým dvorním kytaristou Dominikem Millerem). V roce 2000 Dan Bárta překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou vydal dosud pět řadových alb a jedno živé dvojalbum. Koncertní turné v roce 2023 bude věnováno především návratu ke skladbám z prvních dvou desek (eponymnímu debutu a Entropicture), které znovu vycházejí v remasterované reedici (a vůbec poprvé i na vinylu). Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, texty pohrávající si s půvabem češtiny a prvotřídní hudebníci: to vše dává vzniknout písním vzlétajícím nad standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let! Sestavu tvoří: Dan Bárta – zpěv, Filip Jelínek – klávesy, Miroslav Chyška – kytary, Robert Balzar – kontrabas, baskytara a Martin Valihora – bicí.

K&K DUO Hudební duo vzniklo v roce 2018. Oba renomovaní umělci Marcela Kysová Halmová - akordeon a Zbigniew Kaleta - klarinet spolupracují a reprezentují ostravskou a českou hudební scénu už několik let na vysoké mezinárodní úrovni a jsou členy Tvůrčího centra Ostrava, které prezentuje tvorbu ostravských hudebních skladatelů. Netradičním spojením dvou dechových nástrojů vzniká zajímavé souznění směřující k rozvíjení nových uměleckých oblastí a žánrů. Duo repertoárově vychází z originální tvorby psané přímo pro ně a taky z úprav skladeb klasického repertoáru. Repertoárová různorodost postavená především na skladbách tanečního a jazzového charakteru představuje oba nástroje v netradičních a kontrastních zvukových a rytmicko-metrických rovinách. Prezentací soudobého umění ve špičkové kvalitě jde interpretům také o předvádění originálních skladeb, často ve spojení s mladými, především českými a světově uznávanými autory.

KARAFA QUARTET Hudební seskupení mladých jazzových umělců hrající jazz s prvky funky a latiny. Quartet tvoří Pavel Pilch - bící, Jan Kavka - klávesy, Eugeniusz Kubat - kontrabas a Kryštof Janáček – saxofon.

JAZZ & BLUES JAM SESSION Improvizovaná setkání muzikantů k jazzu odedávna neoddělitelně patří. Umožňují muzikantům získávat inspiraci a zkušenosti, a také je to jedinečná možnost, kdy se na pódiích mohou potkat nováčci se zkušenými hráči. Přímo před očima tak vzniká nová, mnohdy nečekaná hudba a hráči i posluchači jsou vtaženi do krásného hudebního dobrodružství. Celovečerní jam session obstarají jazzoví hudebníci současné scény z klubu Dziupla.

ŠTĚPÁN GAŽÍK QUARTET ONYX Seskupení vynikajících muzikantů pod vedením kytaristy Štěpána Gažíka se věnuje hlavně vlastní hudební tvorbě. Nápady vkládá do hudebního stylu a improvizace. Sestavu tvoří dále Martin Gažík – kytara, Roman Kasadio - bass kytara a Karel Brudny – bicí.

WARP TRAVELERS BERNARD MASELI X DJ EPROM Dva umělci ze zcela odlišných hudebních světů. Prvním je geniální jazzman, nejznámější vibrafonista, aranžér, hudební producent a akademický lektor v Polsku – Bernard Maseli. Druhým je DJ Eprom – přední polský DJ, rapper a producent, majitel čtyř „Fryderyků“. Společně vystoupí v Těšíně jako WARP TRAVELERS - projekt zkoumající elektronické, akustické, jazzové a hip-hopové zvuky.

LACO DECZI & CELULA NEW YORK 28. 11. 2023 Enfant terrible světového jazzu Laco Deczi oslavil 85. narozeniny! Od 60. let minulého století patřil ke špičkám jazzové hudby v Československu, energií srší i po více než 30 letech strávených v USA. Na první místo klade americký jazzový trumpetista československého původu Laco Deczi bezprostřednost a improvizaci. Jeho vystoupení mají stále elektrizující náboj a tento neotřelý muzikant stále dokáže zaujmout i mladší publikum. Jednou ze zastávek podzimního turné legendárního jazzového trumpetisty bude také Český Těšín.

Koncert na památku Jiřího Šindlera

PROGRAM

PONDĚLÍ 13. 11. 17:00 Čítárna a literární kavárna Avion, Český Těšín FORMACE JAZZ Q Vstupné 100 Kč / 20 Zł

ÚTERÝ 14. 11. 19:00 Bledý úsvit, Český Těšín ŠTĚPÁN GAŽÍK QUARTET ONYX Vstupné 100 Kč / 20 Zł

STŘEDA 15. 11. 18:00 Jazzklub na „Střelnici“, Český Těšín JAZZ & BLUES JAM SESSION Vstupné 100 Kč / 20 Zł

ČTVRTEK 16. 11. 18:00 Kamerlik Coffee, Český Těšín KARAFA QUARTET Vstupné 100 Kč / 20 Zł

PÁTEK 17. 11. 18:00 COK „Dom Narodowy“, Cieszyn WARP TRAVELERS BERNARD MASELI X DJ EPROM Vstupné v předprodeji 30 Zł na www.domnarodowy.pl a v pokladně COK

SOBOTA 18. 11. 17:30 KaSS „Střelnice“, Český Těšín

SILESIAN DIXIE BAND FORMACE JAZZ Q a hosté

K & K DUO

MARCIN ŻUPAŃSKI QUARTET PLUS

IREK GŁYK VIBES EXPRESSION & PIOTR MATUSIK PIANO DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE