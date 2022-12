Kupní smlouvou se převádí nemovitosti za úplatu. S ohledem na hodnoty jde o důležité právní jednání. Jaké jsou časté otázky k tomuto typu smlouvy?

Jak mám postupovat při převodu nemovitosti kupní smlouvu?

K převodu nemovitostí touto formou je potřeba písemná kupní smlouva na nemovitost a její následný vklad do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad vlastnického práva. Smlouva určená pro katastr musí obsahovat úředně ověřené podpisy prodávajícího a kupujícího (např. na CzechPointu) a dokládá se příslušnému katastrálnímu úřadu v jednom vyhotovení spolu s uvedeným návrhem. Poplatek za vklad do katastru je 2.000 Kč.

Pozor přitom na využití obecných vzorů kupní smlouvy z internetu. Stává se, že katastr jejich vklad může zamítnout kvůli různým chybám při jejich vyplnění. Žádný vzor neobsahuje také správně vyplněný návrh na vklad, který je nutno podat na k tomu stanoveném formuláři. Kromě toho se často mohou pominout i důležité souvislosti toho kterého konkrétního případu, které z žádného vzoru smlouvy vyčíst nelze a je rozhodně vhodné je upravit ve smlouvě, a to mj. i v závislosti na tom, zda stojíte právě na straně prodávající či kupující. Platí přitom přímá úměra – čím hodnotnější nemovitost a čím vyšší kupní cena, tím více s podobnými vzory rozhodně neriskovat. U převodů nemovitostí, u kterých jde o kupní cenu v řádech statisíců či milionů pak je většinou vhodné kombinovat kupní smlouvu s úschovou kupní ceny.

Platí se daň z nabytí (převodu) nemovitostí?

Daň z nabytí nemovitostí (dříve daň z převodu nemovitosti) byla v r. 2020 zrušena. V pozici prodávajícího se Vás může ale za jistých okolností týkat daň z příjmu ve výši 15 % z kladného rozdílu mezi kupní cenou v době prodeje nemovitosti oproti době nabytí nemovitosti, a to mj. v závislosti na tom, jak dlouhá doba uplynula mezi dobou nabytí a prodejem nemovitosti (hranicí je 10 let, dříve 5 let) a v závislosti na tom, zda prodávající měl v nemovitosti min. 2 roky bydliště (nezaměňovat ovšem s pojmem trvalé bydliště), popř. také v závislosti na tom, zda získaná kupní cena bude využita pro uspokojení vlastní bytové potřeby. Každou takovou konkrétní situaci je tak vhodné konzultovat např. s daňovým poradcem. Smluvní strany také nesmí zapomenout do konce ledna roku následujícího poté, co realizují převod nemovitosti, přehlásit na finančním úřadě daň z nemovitostí.

Na co si dát pozor jako prodávající?

Kromě častých pochybení ve specifikacích nemovitostí či v problematicky, nedostatečně či neplatně sepsaných (nebo naopak ke škodě věci vynechaných) ujednáních v rámci kupní smlouvy, si prodávající musí dát pozor na celou řadu dalších věcí, a to zj. pokud předmětem převodu je dům nebo byt, jako např. na povinnost předat kupujícímu průkaz energetické náročnosti budovy nebo na odpovědnost za skryté vady nemovitostí (což se může ovšem týkat i pozemků, zj. pak těch, které jsou určeny pro individuální výstavbu) apod.

Obecně pak nejzásadnější problematikou u kupní smlouvy je dostatečné právní zajištění obdržení kupní ceny v časové návaznosti na vklad do katastru nemovitostí. Pokud pak nejde o variantu, kdy kupní cena je hrazena při podpisu smlouvy v hotovosti (např. u méně hodnotných pozemků s nižšími kupními cenami, pozor ovšem na zákonnou hranici, nad kterou nelze kupní cenu hradit jinak než bezhotovostně), anebo před podáním návrhu na vklad se sjednanou tzv. odkládací podmínkou pro tento úkon, tak prodávající hodnotu nemovitosti ve formě výše sjednané kupní ceny může riskovat. Proto dostatečně právně kvalitní kupní smlouva na nemovitost je základ.

Na co si dát pozor jako kupující?

To, co je uvedeno shora u prodávajícího, tak zrcadlově platí v podstatě i pro stranu kupující, pouze z přesně opačného pohledu. To se může týkat jak pochybení ve specifikacích nemovitostí či v problematicky, nedostatečně či neplatně sepsaných (nebo naopak ke škodě věci vynechaných) ujednáních v rámci kupní smlouvy, tak i např. v rámci skrytých vad nemovitostí, popř. tzv. právních vad nemovitostí, z nichž některé sice lze vyčíst z listu vlastnictví (typicky např. věcné břemeno či zástavní právo), ale jiné nikoliv (typicky např. nájemní právo apod.). Výše sjednané kupní ceny dále např. musí respektovat pravidla zákona o tzv. neúměrném zkrácení.

Také u kupujícího je nejzásadnější dostatečné právní zajištění úhrady kupní ceny v časové návaznosti na vklad do katastru nemovitostí, z jeho pohledu pak o to více proto, že prodávající většinou trvají na tom, aby kupní cena byla uhrazena ještě před samotným podáním návrhu na vklad. Tím kupující riskuje výši kupní ceny, neboť vlastníkem se stane až poté, kdy vlastnické právo podle kupní smlouvy zavkladuje katastrální úřad, a k tomu dochází až zhruba po měsíci od okamžiku, kdy je podán návrh na vklad na katastr. U hodnotnějších nemovitostí se proto pro jistotu kupujícího rozhodně vždy doporučuje využití úschovy kupní ceny do doby, než dojde k přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.

Řeší katastr, zda byla uhrazena kupní cena?

Obecně katastrální úřad nezajímá, zda kupní cena byla či nebyla uhrazena. To je věcí samotné kupní smlouvy a vhodného právního zajištění z pohledu té které smluvní strany právě ve smlouvě. Výjimkou je např. shora naznačená situace, kdy kupní smlouva obsahuje pro ochranu prodávající strany tzv. odkládací podmínku pro vklad smlouvy do katastru, vázanou na prokázání řádného uhrazení kupní ceny. V takovém případě je toto nutné katastrálnímu úřadu v daném řízení také relevantně potvrdit a doložit.

