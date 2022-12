Díváte se pečlivě na obaly potravin? Může se vám to vyplatit hned několikrát. Jednak se dozvíte, co opravdu konzumujete, a zároveň z informací na balení poznáte, zda má výrobek některou ze značek kvality. To vám napoví, po kterých potravinách sáhnout. Jejich přítomnost vám navíc může přinést výhru v právě probíhající spotřebitelské soutěži.

Foto: Státní zemědělský investiční fond

Pokud pravidelně sledujete obaly potravin, děláte jen dobře. Z etiket se dozvíte název produktu, informace o výrobci, složení, datum trvanlivosti nebo zemi původu. Jestli je výrobek opravdu kvalitní, vám napoví přítomnost log kvality na obalu. Nejznámějšími jsou Klasa, Regionální potravina, BIO „zebra“, EU „Bio list“ nebo značení Evropské unie. Je-li na obalu některé z nich, máte jistotu, že kupujete prověřené a kvalitní potraviny.

Sbírejte loga kvality a hrajte o nákupy zdarma

Zaměřit se na výrobky s logem kvality se nyní vyplatí dvojnásob. Nejen že budete jíst kvalitněji, ale navíc můžete vyhrát některou z nákupních poukázek. Stačí sbírat obaly se soutěžními značkami kvality, vystřihovat loga, nalepovat a posílat. Zapojit se můžete sami i v týmu, čímž zvýšíte svou šanci na výhru. Soutěž probíhá od 10. října 2022 až do 8. ledna 2023. Ve hře je 52 poukázek na nákup v hodnotě 5000 korun a více než 50 000 dalších cen. Herní karty a více informací o soutěži najdete na akademiekvality.cz

S kvalitními potravinami předejdete zbytečnému plýtvání

Co dělat proto, aby potraviny neskončily na dně popelnice zbytečně? Během nákupu se zaměřte především na kvalitu. Potraviny v akci nejsou tou nejlepší volbou, obchodníci totiž zboží často zlevňují z důvodu blížící se expirace. Proto sledujte informace o trvanlivosti a dbejte na doporučení výrobce, která jsou uvedena na obalu. Potraviny ve slevách vybírejte a prohlížejte pečlivě. Před každou cestou do obchodu si udělejte přehled, co vlastně doma máte a co skutečně potřebujete. Tyto jednoduché kroky jsou nejlepší cestou k tomu, jak přestat plýtvat.

Nejčastější příčiny plýtvání potravinami v domácnosti

znehodnocení potravin v průběhu skladování

překročení data použitelnosti

překročení data minimální trvanlivosti

velké množství navařeného jídla

neodpovídající kvalita koupené potraviny

Zdroj: Státní zemědělský investiční fond

V lednici má každá potravina své místo

Také vyskládáte nákup do lednice podle toho, kde je zrovna místo? Chyba. Je to jeden z důvodů, proč po nějaké době putují potraviny předčasně do odpadkového koše. Různé druhy potravin potřebují různé teploty. Pokud potraviny uložíte tam, kam patří, vydrží vám déle. Také je třeba vyvarovat se přeplňování, protože v takové lednici necirkuluje správně vzduch a potraviny nejsou dostatečně ochlazované. A jak správně potraviny v ledničce rozmístit? Je to jednoduché - do nejnižších polic dejte rychle se kazící potraviny, do vrchních ty trvanlivější.

Chcete se o kvalitních potravinách dozvědět více informací? Recepty a další tipy najdete na akademiekvality.cz