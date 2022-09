Kurz v Domažlicích na 3 měsíce s možností hlídání dětí a zcela ZDARMA. Jak je to možné?

klientky během výuky | Foto: archiv autora

KDO JSME A CO DĚLÁME

ATTAVENA o. p. s. je nezisková společnost sídlící v Českých Budějovicích, která v rámci téměř celé České republiky pořádá kurzy, které jsou zcela zdarma. To, proč můžeme veřejnosti nabídnout takovou službu, je zásluhou fondů Evropské unie, které uvolňují finance právě i na takové aktivity, jakými naše kurzy jsou.

PROČ PRÁVĚ DOMAŽLICE

Díky spolupráci EU, ČR a MAS Český les jsme tuto službu přivezli i do oblasti Českého lesa, protože právě pro tuto oblast vznikl požadavek na takový typ kurzů. Na přelomu let 2021 a 2022 nám proběhl kurz v Horšovském Týně a na jaře 2022 v Chodově u Domažlic. Pro podzim 2022 se nám podařilo domluvit prostory pro výuku přímo v Domažlicích, kde se těšíme na úspěšné zakončení plánované série kurzů.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Naše kurzy jsou určeny především pro maminky s malými dětmi. Kurzu se ale mohou zúčastnit také lidé, kteří jsou v současné chvíli neaktivní na trhu práce a mají trvalé bydliště v oblasti, která spadá pod MAS Český les, z. s. Další kritéria a informace o kurzu naleznete na stránce KURZ V DOMAŽLICÍCH , kde také najdete nezávaznou přihlášku do kurzu. Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat koordinátorku kurzu Veroniku Fišerovou na emailu veronika.fiserova@attavena.cz, 778 062 713.

worshopové aktivityZdroj: archiv autora

JAK KURZ BUDE PROBÍHAT

Kurz zahájíme 26. 9. 2022 v prostorách sportovní haly v Domažlicích a budeme se scházet každé pondělí a úterý až do poloviny prosince 2022. Každá lekce trvá 3 hodiny a naučíte se v ní mnoho z oblasti práce s počítačem jako je třeba balíček Microsoft Office, grafický program Canva, úprava fotografií v Zoner photostudio, tvorba webových stránek, ale i taková témata jako je tvorba životopisu, příprava na pohovor, jak najít své silné a slabé stránky a mnoho dalšího.

Pro kurz nepotřebujete ani vlastní počítač, protože i ten Vám půjčíme.

Jelikož početnou skupinou účastnic našich kurzů jsou právě maminky malých dětí, nabízíme během výuky i bezplatné hlídání dětí našimi chůvičkami.

Mnoho zajímavého jak od našich lektorů, koordinátorek, spolupracovníků a dokonce i absolventek kurzů se můžete dočíst v našich článcích a rozhovorech v MAGAZÍNU.

NAŠICH ABSOLVENTEK V CHODOVĚ JSME SE ZEPTALI, CO BYSTE ŘEKLA SVÉ KAMARÁDCE O NAŠEM KURZU?

„Jdi do toho a snaž se z toho získat, co nejvíce. Neboj se mluvit o sobě.“

„Ať tam určitě jde! Je to super příležitost, jak si oprášit, i nabýt nové znalosti, seznámit se s novými lidmi.“

„Jdi do toho. Nemáš co ztratit, jen získat. Pokud se ti nebude hodit kurz pro práci, bude se ti hodit pro běžný život.“