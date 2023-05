Vaše spolehlivá volba pro pronájem bytů a služba "All In"

Foto: První kutnohorské reality s.r.o.

Pronajímání bytů může být pro mnoho pronajímatelů náročným a stresujícím procesem. Je třeba provést důkladnou kontrolu nájemce, nechat od právníka zpracovat nájemní smlouvu, podepsat ji a poté se starat o veškeré záležitosti související s pronájmem. V takových situacích je výhodou spolupracovat s profesionální realitní kanceláří, která vám usnadní celý proces.

A právě to vám nabízíme my - Kutnohorské Reality.

Naše realitní kancelář je krom jiného specializována na pronájem bytů a máme dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Jsme si vědomi toho, jak je důležité mít spolehlivého nájemce, který bude dodržovat podmínky smlouvy a pečlivě se starat o pronajatý byt. Proto vám nabízíme naši službu, abyste měli jistotu, že váš majetek je ve správných rukou.

Zdroj: První kutnohorské reality s.r.o.

Co pro Vás zajistíme?

Důkladné prověření nájemce: Provedeme pečlivou kontrolu potenciálního nájemce, včetně ověření jeho bonity a minulosti. Tím se snažíme minimalizovat riziko problémů s placením nájemného nebo poškození nemovitosti.

Sestavení smlouvy: Připravíme a sestavíme smlouvu o nájmu, která bude v souladu s platnou legislativou.

Pomoc při fyzickém předání nemovitosti a zajištění převodu energií.

Ale to není všechno. Pro ty, kteří chtějí ještě větší pohodlí a bezstarostnost, máme připravenou unikátní službu nazvanou "All In". Co to přesně znamená? Když si byt od pronajímatele pronajmeme my jako realitní kancelář, vezmeme na sebe veškeré starosti spojené s pronájmem. Tímto způsobem můžete doslova zapomenout na všechny administrativní úkony a starat se jen o to, co je pro vás skutečně důležité.

Zdroj: První kutnohorské reality s.r.o.