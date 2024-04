Kvalifikace boxerského turnaje HELL Boxing Kings je v plném proudu. Do série castingů, které začaly v Budapešti, se zatím přihlásilo přes 13 000 uchazečů. Počet zájemců tak překonal veškerá očekávání organizátorů. Každý uchazeč má jinou motivaci, ale hlavní cena 100 000 dolarů pro vítěze každé kategorie rezonuje boxerskou komunitou ve všech deseti zapojených zemích.

HELL Boxing Kings je unikátní soutěžní sérií, jejímž cílem je najít ty nejlepší boxery z deseti zemí Evropy. V průběhu castingu musí uchazeči předvést své dovednosti před zkušenými trenéry a na speciálně připravené boxerské trati ukázat své schopnosti. Právě to je také jedním ze zajímavých aspektů castingu, jelikož stejná trať se pro tyto účely staví v každé z účastnických zemí. Uchazeči tak mají vždy stejné podmínky.

Nebáli se vsadit úplně všechno

„Po kvalifikačních kolech v šesti z desíti zemí můžeme říct, že účastníci naprosto překonali naše očekávání nejen co se týče kvantity, ale také kvality. Castingu se zúčastnili ti nejlepší z každé země a vzali to stejně vážně, jako kdyby šlo o kvalifikaci na olympijské hry. Mnoho uchazečů dalo v sázku vše, jelikož věří, že vítězství může skutečně změnit jejich život,“ uvedl Tamás Mádi, generální ředitel společnosti HELL ENERGY Promotion Ltd. Jednou z hlavních motivací, proč se lidé chtějí prosadit v turnaji HELL Boxing Kings, jsou samozřejmě i vysoké finanční odměny. Mnozí účastníci se netají tím, že v soutěži vidí potenciální řešení své finanční situace.

Obsazení účastníků je opravdu velmi pestré. Například castingu v Maďarsku se zúčastnil 65letý sportovec, který se učil boxovat od legendárního László Pappa, boxera, který jako první získal tři zlaté olympijské medaile v boxu. V sestavě je ale i bývalý profesionální fotbalista. Ten se začal věnovat bojovým sportům jako určité formě terapie na zvládání hněvu. Další inspirující příklad se objevil i na bělehradském castingu, kde se do ringu vrátil bývalý národní šampion, který pověsil rukavice na hřebík před více než pěti lety. Další uchazeč, tentokrát ze Srbska, dal výpověď v práci, aby se mohl soustředit pouze na tuto soutěž. Byl tak odhodlaný se do turnaje dostat, že trénoval každý den 4 až 5 hodin.

Jeden český chlapec žil téměř rok v zahraničí jako bezdomovec jenom proto, aby se mohl učit od jednoho ze svých největších boxerských vzorů. S boxem začal v pěti letech, první mistrovský titul získal ve třinácti. V sedmnácti letech opustil školu a za své našetřené peníze odcestoval za svým vysněným trenérem do Irska. Přespával na ulicích a lavičkách, ale nevzdával se. Nyní chce na turnaji HELL Boxing Kings předvést, jaké dovednosti od svého učitele získal. Jeho vzkaz soupeřům je jednoduchý – připravte se, jinak vás v ringu roztrhá na kusy.

Nadějné talenty jako z filmu Rocky

„Chtěl bych zdůraznit, že kdybychom měli za mých časů takovou příležitost, jakou sportovcům nabízí HELL Boxing Kings, tak by byl celý sport mnohem dál. Tato soutěžní série je nejen velmi dobrou iniciativou, ale také obrovskou příležitostí pro bojovníky,“ zmiňuje Zsolt Erdei, bronzový medailista a dvojnásobný mistr světa WBO, který se účastní castingů jako vedoucí trenérského štábu HELL Boxing Kings. „Mezi účastníky vidím řadu opravdu velmi nadějných talentů. Myslím, že by se proti nim v ringu zapotily i legendy typu Mike Tyson nebo Jake Paul.“

I Češi navlékli boxerské rukavice

Podle českých spoluorganizátorů HELL Boxing Kings se na březnový casting v tuzemsku přihlásilo více než 2 000 zájemců, 250 z nich pak porota pozvala na casting. Z těchto účastníků vyberou 3 v každé vyhlášené váhové kategorii. Na závěr se pak do hlasování zapojí i samotní fanoušci. Budou tak mít jedinečnou šanci vybrat posledního 4. kandidáta přímo v online hlasování.

„Na místě soutěžící plnili různé úkoly – od sparingu s koučem, skákání přes švihadlo, až po cviky na silovém stroji. Jednou z výzev bylo také udržet co nejdéle v natažených rukách karton nápojů HELL ENERGY o váze 6,5 kilo. Jeden z uchazečů překonal ostatní neuvěřitelným časem 10 minut a 8 sekund,” poznamenala za český tým HELL Boxing Kings Olina Vlčková, trade marketing manager společnosti HELL ENERGY CZ. Podotkla také, že čeští kandidáti budou představovat vážnou konkurenci pro své zahraniční soupeře.

Série castingů skončí v polovině května, poté vybrané kandidáty čeká pětidenní kvalifikační turnaj, který se uskuteční v Maďarsku už v červnu tohoto roku.

