Hospoda neodmyslitelně patří k naší národní kultuře. Pověstné "zajít na jedno” využil Ostravar minulý týden, když si na 80 provozovnách připomínal založení pivovaru. Čím jsou tuzemské hospody jedinečné, jak se jim daří a co pivovary dělají pro jejich podporu popisuje v rozhovoru obchodní sládek Ostravaru Vojta Slivoň.

Foto: Pivovary Staropramen s.r.o.

Vojto, k profesi obchodního sládka patří mít velmi dobře přečtené hospody a vědět, jak fungují. V čem podle vás spočívá tajemství jedinečnosti pravé české hospody?

Hospoda byla u nás odjakživa místem, kde se lidé setkávali bavili se a vlastně si i předávali informace. A to platí dodnes. Přestože se doba mění, lidé se v hospodách stále rádi potkávají s přáteli. V mnoha podnicích pořád zůstává pravá hospodská zábava. Zahrát si fotbálek nebo šipky je moc fajn.

Co je pro Vás osobně největší odměnou?

Pro obchodního sládka je pochopitelně největší satisfakcí, když má hospodský perfektně ošetřené pivo. Já sám si nejvíce užívám chvíle, když přijdu do hospody plné lidí. Vidím na čepu dobře ošetřené pivo a takové to spokojené hučení. To bývá signálem, že se lidé dobře baví a že jim tady pivo chutná. Víte, poslední roky nebyly pro hospody snadné. Nejprve covid, pak zdražování energií. Některé provozovny samozřejmě skončily, ale jiné naopak vznikly nebo rostly. To byl případ například Tankovny U koně v Zábřehu, která otevírala mezi lockdowny. A i když bylo načasování nepříznivé, rychle si pro svůj nezaměnitelný styl a koncept získala celou řadu pravidelných hostů.

sládek Ostravaru Vojtěch SlivoňZdroj: Pivovary Staropramen s.r.o.

Jak jsou na tom hospody v dnešní době?

Současná situace s cenami energií není pro nikoho jednoduchá. Jsem moc rád, že i v této době Ostravar hospodám pomáhá. Od začátku října jsme spustili akci Pivní pasy 2022, kdy lidé za razítka v pivním pasu mohou získávat okamžité výhry. Plně jsme obnovili také vaření pivních speciálů, abychom hospodám zatraktivnili jejich nabídku pro hosty. Partnerské provozovny samozřejmě podporujeme dlouhodobě. V oblasti péče o pivo, vzhledu provozoven, ale i hospodské zábavy. Většina hospod za poslední roky prošla velmi pozitivní změnou. Myslím, že můžu říct, že jsou dnes hospody a restaurace na výrazně lepší kvalitativní úrovni než dříve. Je to tím, že většina provozovatelů hospod a restaurací chce své služby vylepšovat a čepovat pivo v co nejlepší kondici. A daří se jim to.

Souhlasíte s rčením, že sládek pivo vaří a hospodský pivo dělá?

Rozhodně. Role hospodského je velmi důležitá. Hospody dnes mají kvalitní výčepy a na pípě často rozmanitou nabídku. My se jim snažíme pomáhat s proškolením, někteří se na nás obrací také ohledně skladby menu, pivní nabídky nebo designu interiéru. Samozřejmě naší hlavní rolí je dodat do hospod pivo v té nejlepší kondici. Náš vrchní sládek Honza Řehůřek v tomto směru odvádí skvělou práci.

Zdroj: Pivovary Staropramen s.r.o.

Jaké pivo se nyní v hospodách pije nejvíce?

V posledních letech chodí lidé do hospod hlavně na ležáky. V našem případě to je vylepšená dvanáctka Ostravar nebo Mustang. V obchodech je to podobné. Nejvíce lidé kupují půllitrová balení Ostravar 12. V hospodách také neustále roste počet lidí, kteří chtějí vyzkoušet něco jiného. Třeba naši Černou Barbora, což je vlastně tmavý třináctistupňový speciál. Bára má letos rekordní prodeje. Také kategorie pivních speciálů pořád roste. Já jsem rád, že k tomu přispívají i naše Speciály ze spilky, které vaříme v limitovaných várkách. Zrovna teď je v našich hospodách na čepu Grifel.

Jak vy sám v hospodě poznáte, jak dobře se provozovatelé starají o pivo? Prozradíte nám svoje fígle?

To, jak se hospoda stará o pivo, poznáte dávno před prvním napitím. První vjem už získáte z pivního skla. Základem pro správný chuťový požitek je pochopitelně perfektně umytá, vychlazená a mokrá sklenice. V našich hospodách výčepní pivo čepují na hladinku. Pokud je pivo správně načepované, má krásnou smetanovou pěnu, která si udrží strukturu a ochrání pivo až několik minut. Dobře načepované pivo i správně umytou sklenici poznáte i podle toho, že se na stěně sklenice po dopiti drží kroužky. Podle počtu kroužků dokonce uvidíte, na kolikrát host pivo vypil.