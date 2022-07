Povrchový lom Střeleč, o rozloze 1,7 kilometrů čtverečních, je nejrozsáhlejším místem pro těžbu křemenných písků v Česku. A nejen to.

Prémiové písky, které společnost Sklopísek Střeleč v lokalitě na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje těží a zpracovává, slouží, díky nízkému obsahu železa, k výrobě toho nejkvalitnějšího, čirého křišťálového skla. Surovinu dodává firma nejen tradičním českým, ale i zahraničním sklárnám, jako Crystalex, Kavalier, Schott Zwiesel nebo Swarowski. Střelečské písky však mají použití i v mnoha dalších průmyslových odvětvích a každodenním životě.

Těžba písků na okraji chráněné krajinné oblasti, na dohled od romantické zříceniny hradu Trosky, má dlouhou, bezmála sto padesátiletou tradici. Společnost Sklopísek ale nestaví jen na odkazu předků, během uplynulého roku se moderní výrobní areál rozrostl o další inovaci. Před několika dny uvedla společnost slavnostně do provozu nový, už třetí mlýn na písek.

"Je to uzavření etapy, kterou firma prošla v uplynulých pěti letech. Za tuto dobu investovala 300 milionů korun do technologií, které přinesly rozšíření výroby, zvýšení kvality i kapacity. Právě kvalita je pro písek velmi důležitá. A firma díky těmto technologiím umí vyhovět všem zákazníkům. Investice do nového mlýna byla představenstvem schválena na podzim roku 2019, těsně před epidemií. Jsem rád, že se i covidu navzdory podařilo investici realizovat," uvedl při otevření mlýna ředitel společnosti Sklopísek Petr Hübner.

Slavnostního otevření se účastnila řada vzácných hostů, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, vedoucí odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Kalina, předseda představenstva společnosti Sklopísek Střeleč Pavel Šedlbauer a předseda dozorčí rady Jiří Iša.

"Mám velkou radost, že můžu být u dalšího úspěchu společnosti, kterou považuji v oblasti dobývání a využívání přírodního bohatství za jednu z nejlepších. Když jsem tady byl vloni, předával jsem společnosti ocenění Zlatý permon, které je udělováno za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce a odpovědný přístup k zaměstnanců, okolí v místě podnikání a životnímu prostředí. Úspěch v podnikání je složen ze zrnek, která tvoří dobrý záměr, osvícené představenstvo, kompetentní management, kvalifikovaní a spolehliví zaměstnanci a tvrdá práce dělaná srdcem. Velmi mě těší, že i dnešní těžké době v případě společnosti Sklopísek Střeleč tato slova platí," řekl Martin Štemberka.

"Firma Sklopísek má od přírody naděleno ložisko sklářských písků mimořádných kvalit, je jedním z nejkvalitnějších v celé Evropě, obdivuji jak se společnost dlouhodobě snaží maximálně vytvářet přidanou hodnotu a surovinu dostat na nejvyšší kvalitu. Sklopísek je zářným příkladem, že nerostné suroviny lze využívat zodpovědně, hospodárně a k prospěchu celého regionu," prohlásil Pavel Kalina.

"Představenstvo rozhoduje především na základě toho, jestli má společnost tým, který je schopný novou investici provést. To je nejcennější a to se managementu a zaměstnancům podařilo, přesvědčit představenstvo, aby investici schválilo. Je to ohromný krok dopředu, máme produkt, který má vysokou přidanou hodnotu a firmě do budoucna zaručí finanční zdroje, aby se dále rozvíjela," uzavřel předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Nová mlýnice je nejen špičkovou technologií, ale současně je její provoz z hlediska prašnosti a hlučnosti ekologicky ohleduplný k životnímu prostředí. Opláštění mlýna je, stejně jako celý provoz společnosti, natřeno zelenou barvou, aby stavba nerušila prostředí chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Společnost Sklopísek Střeleč existuje od roku 1991. Výrobní závod se nachází na půl cesty mezi Jičínem a Turnovem. Z pohledu výrobních kapacit a ročního objemu vyrobených písků patří mezi největší výrobce a dodavatele ve střední Evropě.

