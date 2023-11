„Nestojíme na místě, milujeme velké postele a kvalitně odvedenou práci.“

Je to už 12 let, co byla založena firma MIVEPO. Název původně znamenal zkratky jmen a příjmení a místo zakladatelů společnosti. Avšak situace se vyvinula jiným směrem a dnes zkratka trefně a vtipně znamená „MIloš VEze POstele!“. Tuto zkratku vymysleli páni šprýmaři v hospůdce u piva a již několik let zkratka hrdě dělá čest panu majiteli společnosti. Z prodeje a výroby matrací je dnes firma, která má své kvalitní zázemí a celkem silné jméno na trhu v oblasti výroby a prodeje nábytku.

Kvalitní české ložnice MIVEPO je společnost, která má dobře nastavené podnikání a tím přežili všechna úskalí, která se za poslední roky objevila. Velkou výhodou je skutečnost, že vlastní svoji plnohodnotně vybavenou truhlárnu. Při zahájení provozu v roce 2019 byla truhlárna vybavena nejmodernějšími stroji a technikou pro zpracování dřeva. Po dobu 4 let fungují bezchybně. Kvalitní vybavení je základ úspěchu každé výrobní firmy. Od roku 2019 neustále doplňují a inovují stroje a nástroje a prostory truhlárny. Cílem je ulehčit co nejvíce lidskou práci a zajistit zacílení na kvalitu.

Kvalitní lidská práce je to nejcennější, co může zákazník získat. V každém kusu nábytku je dotek lidských rukou a láska ke dřevu. Všichni zaměstnanci mají vztah k této práci. Možná i proto je každý kus nábytku jedinečným kouskem k doplnění pohody domova. Nábytek je vyrobený tak kvalitně, že se nejedná o přechodnou modernu, ale o nadčasový kousek, který svým vzhledem a provedením vydrží v interiéru po dlouhá léta.

Jak bylo zmíněno, společnost Kvalitní české ložnice MIVEPO vlastní svoji truhlárnu. Nejedná se tedy o překupníky a přeprodejce, ale přímo o výrobce. Každému zákazníkovi se věnují individuálně, čas na prohlídku postelí a výrobků je samozřejmostí, odborné poradenství hlavně v oblasti matrací a roštů je velkou výhodou. Zákazník získá další nadstandardní služby jako je rozvoz a montáž po celé ČR zdarma a následný záruční i pozáruční servis. Díky vlastní truhlárně je možné vyrobit nejen atypické výrobky nebo postel a komody na přání, ale je možná pozáruční oprava v případě, že vlivem opotřebení a používání nábytku je nutná renovace (přebroušení, přelakování atd.).

Jelikož konkurence českého truhláře je zde vysoká, je nutné neustále jít vpřed. Díky technologiím a šikovným truhlářům je nabídka rozšířena o jídelní sestavy – stoly a židle, komody a nově jídelní lavice s úložným prostorem.

Všechny druhy nábytku jsou konstruovány tak, aby byly co nejlíbivější, ale také co nejpraktičtější. V tomto je též velká výhoda osobních jednání a individuálního přístupu. Zákazníkovi je nabídnuto to nejlepší řešení, které bude přesně na míru pasovat do jeho interiéru.

Za dobu 12 let existence firmy se zákazníci opakovaně vrací a výrobky dál doporučují svým blízkým. To je největší odměna za tuto náročnou a poctivou práci, kterou se snaží dělat dobře.

Pokud svěříte svůj spánek a život do rukou kvality,

tak jedině Kvalitní české ložnice MIVEPO!

