Obklady, dlažba pro venkovní a vnitřní použití, které vylepší charakter vašeho bydlení. Vybírejte z nepřeberného množství stylových a moderních obkladů a dlažby.

Drdlík – specialista na obklady a dlažbu

Jsme firma s letitou praxí, která již roky dodává nejrůznější druhy obkladů. Vybrat si můžete z venkovních nebo vnitřních obkladů. Zajistíme pro vás obklady k bazénu, na terasu, na venkovní schody či obklady na zahradu. Váš interiér zkrášlíme koupelnovými a kuchyňskými obklady, dále obklady do ložnice, obýváku nebo garáže.

Moderní obklady a dlažba, která se přizpůsobí každému stylu

Obklady v interiéru jsou dokonalým designovým prvkem, který dokáže zútulnit každý domov, kancelář nebo jiný komerční prostor. Dříve se na obložení stěn používaly výhradně palubky. Tento trend už ale odvál čas a v nabídce najdete spoustu druhů moderního obložení z různých materiálů a v mnoha barvách. Svou úlohu sehrají i v exteriéru. Díky venkovním obkladům bude vaše zahrada nebo jakýkoliv jiný venkovní prostor působit upraveně a reprezentativně.

Pokud plánujete rekonstrukci nebo stavíte, využijte obklady se zajímavým dekorem a podtrhněte styl svého bydlení. Obklady můžete vybírat podle několika faktorů.

Obklady a dlažba z různého materiálu

Podle svých možností a preferencí si u nás můžete zvolit obklady zhotovené z různých materiálů. Pro venkovní užití nabízíme například obklady z betonu, kamene či sádry. Do vnitřních prostor se zase hodí keramické či dřevěné obklady. Součástí našeho sortimentu jsou také rohové a kvarcitové obklady. Všechny produkty jsou vysoce kvalitní. V našem týmu jsou samí specialisté, kteří vám rádi poradí s výběrem a správnou volbou obkladu.

Obklady a dlažba dle designu

Aby byl váš domov útulný, je potřeba vybrat si takové obklady, které se do vašeho interiéru nebo exteriéru hodí a vám se líbí. Na výběr máte z obkladů, které jsou imitací dřeva a hodí se tak například na horskou či venkovskou chatu. Další variantou jsou obklady, které imitují kámen nebo cihlu. Ty se hodí třeba do nového moderního bydlení. Na první pohled by se mohlo zdát, že cihlové a kamenné obklady se hodí pouze do venkovních prostor. Není tomu tak. Využít je můžete klidně v obývacím pokoji, který díky nim bude originální a obklady mohou sloužit také jako optické oddělení části místnosti. Zejména v panelákových bytech a starých domech bývají stěny nerovné. Tuto nedokonalost hravě zamaskujete právě našimi obklady.

Výběr obkladů a dlažby podle použití

Jaká je první věc, kterou byste měli při výběru obkladů řešit? Zda je budete realizovat venku nebo uvnitř. Každý z těchto dvou druhů obkladů má specifické vlastnosti. Na našem e-shopu nemusíte zdlouhavě zkoumat vlastnosti všech obkladů. Stačí si rozkliknout položky venkovní obklady a vnitřní obklady, kde máte vše pěkně rozdělené. A můžete vybírat podle potřeby.

Obklady a dlažba podle materiálu

Dalším kritériem při volbě obkladů by měl být materiál. Také záleží, kde chcete daný obklad využít. Pokud například potřebujete obložit koupelnu, těžko v ní použijte interiérové dřevěné obklady z měkkého dřeva. Když se chystáte na vylepšení fasády, sáhnete po odolném materiálu, jako je například břidlice nebo robustní kámen. Po kliknutí sem snadno vyberete obklady podle materiálu.

V naší nabídce najdete obklady z nejrůznějších materiálů, například:

Obklady a dlažba dle umístění

Při výběru vhodného obkladu je potřeba myslet na to, kde bude umístěn. Na fasádu domu můžete použít například betonové obklady ve světlé či tmavé variantě. Moderním prvkem jsou také kamenné obklady, z nichž můžete mít zhotovenou celou fasádu, nebo jen její vybranou část. Obklady, které napodobují přírodní materiál vypadají skvěle na zahradě či terase. Nabízíme také obklady, kterými lze obložit krb nebo obklady s retro vzorem, které jsou jakýmsi architektonickým doplňkem.

V exteriéru se dají použít obklady kolem bazénu, na terasu, na venkovní schodiště i fasádu. Tyto obklady vynikají vysokou životností a odolností.

V interiéru máte mnohem více možností. Jako první vás určitě bude zajímat materiál, od kterého se odvozuje celkový vzhled. Obklady podle materiálu mohou být dřevěné, betonové, keramické, kamenné, cihlové a další. Vybírejte podle toho, kam je budete umisťovat a jak chcete, aby místnost působila. Betonové obklady dodají interiéru moderní vzhled, dřevo navodí pocit tepla. Cihla může působit rustikálně i nadčasově.

Potřebujete poradit s výběrem obkladů nebo s instalací? Obraťte se na nás, rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace. Navštivte také naší poradnu, která je plná konkrétních rad a zajímavé inspirace.

