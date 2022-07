Akciová společnost MAVE Jičín a.s. se zaměřuje na živočišnou výrobu. Vajíčka a vepřové maso pro Vás vyrábí již od roku 1990. Jedná se o ryze českou zemědělskou firmu, kterou vlastní místní regionální zemědělské společnosti.

Chov nosnic probíhá v klecovém i ve voliérovém systému. Společnost klade důraz na dodržování všech welfare opatření pro chov drůbeže, tím zabezpečuje maximální pohodu zvířat a pak dosahuje výborných výrobních výsledků. Kapacita chovných hal je 280 tis. kusů nosnic s roční produkcí 70 mil kusů vajec. Vajíčka jsou tříděna podle velikosti na třídírně vajec, která podléhá IFS standartu kvality. Tím je zajištěna bezpečnost výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standarty byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků. Převážná většina naší produkce je prodávána přes obchodní společnosti ZLATÁ VEJCE, a.s., která sdružuje další 3 výrobce vajec. I přesto se snažíme o podporu regionálního prodeje.

A jak nás najdete?

Každý pracovní den máme otevřenou prodejnu na farmě Soběraz, Lháň 21, na telefonní čísle 493 532 974.

Denně zajišťujeme rozvoz extra čerstvých vajíček po celém jičínském okrese.



Objednávky přijímáme na telefonním čísle 493 522 839.

Více informací najdete na našich webových stránkách: www.mavejicin.cz





Informace na obalu?

Na krabičce jednoznačně sledujeme datum minimální trvanlivosti. Další povinné údaje hovoří o množství a hmotnosti vajec, kódu třídírny. Je-li uveden údaj CZ, tak vajíčka zabalil český subjekt. Naše označení na obalu vajíček je: CZ452 - naše veterinární schvalovací číslo neboli kód třídírny.

Jak poznáte naší produkci?

Vedle údajů na obalu vajíček je důležitý kód na samotných vejcích. Každé vajíčko z farmy tím musí být označeno. Z kódu se snadno zjistí metoda chovu nosnice, země původu vajíčka a podle registračního čísla hospodářství (chovu) se dá identifikovat i výrobce vajíček.

Naše výrobní metody jsou:

2 – voliérové a podestýlkové chovy nosnic

3 – obohacené klecové chovy nosnic

Naše označení na vajíčku je: 2CZ0414 a 2CZ3433 nebo 3CZ0414 a 3CZ3433

Jak poznat kvalitní vejce?

Skořápka a blána musí být čistá a nepoškozená.

Žloutek musí být pevný, žlutá, bez cizích tělísek.

Bílek musí být čistý, rosolovité konzistence a bez cizích látek

Pach nesmí být žádný.

Zárodek musí být nepostřehnutelný.

Produkce vepřového masa probíhá na farmě Vršce. Jedná se o uzavřený obrat stáda, což znamená, že selata do výkrmu jsou dodávána z vlastní produkce. I tady společnost dodržuje dobré životní a welfare podmínky zvířat. Farma je pod neustálou kontrolou Krajské veterinární správy. Roční produkce vepřového masa je přibližně 3 000 tun. Většina produkce je zpracována v jičínském regionu, v místních jatkách MASO Jičín, s.r.o., kde mají také podnikovou prodejnu. Na farmě Vršce přijímáme objednávky na prodej živých jatečných prasat a chovných selat, na telefonním čísle 493 551 752.

Budeme rádi, když nás navštívíte a svým nákupem našich produktů, tak podpoříte regionální zemědělství v České republice. Válečný konflikt na Ukrajině se již nyní projevil a bude dále projevovat extrémním růstem cen některých zemědělských komodit, a zejména enormním růstem cen zemědělských vstupů, jako jsou hnojiva, paliva, energie a krmiva. To bude nevyhnutelně znamenat výpadek produkce či nárůst její ceny, zejména pokud budeme závislí na dovozech. Jako produkční zemědělci, kteří zajišťují výrobu potravin (maso, vejce) v této zemi, vidíme jako svoji povinnost, varovat před ohrožením potravinové bezpečnosti a před hrozícím výrazným zdražením všech potravin.

