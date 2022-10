Třetina obyvatel České republiky bydlí v bytových domech, ať už panelových, nebo cihlových, které jsou ve vlastnictví bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, měst nebo obcí, ale také třeba jednotlivců – fyzických osob, či právnických osob, jako jsou například společností s ručením omezeným. Ti všichni stále dokola, a v současné energetické krizi obzvlášť, hledají odpověď na otázku, jak snížit náklady na bydlení. Řešení je nasnadě: zateplit a vyměnit netěsnící okna a dveře.

Foto: sfpi.cz

Bez kvalitního zateplení pláště budovy, střech i vnitřních konstrukcí jsou všechna ostatní opatření jen kosmetickým řešením, které znatelné úspory tepelné energie nepřinese.

Rozhodnutí pustit se do rekonstrukce a zateplování je jedna věc, zajistit jeho financování druhá. Nelze předpokládat, že každé SVJ nebo bytové družstvo bude mít ve fondu oprav nastřádanou dostatečně vysokou částku, aby pokryla tak velkou investici. Řešením je tedy úvěr, který majitelům bytových domů nabízí Státní fond podpory investic.

Zajímáte se o termosolární panely? I ty lze hradit úvěrem ze SFPI

Úvahy o využívání alternativních zdrojů energie jsou v současnosti na všech frontách stále aktuálnější, a tak se možná zrodily i ve vašem společenství vlastníků nebo bytovém družstvu. Jestliže jste tedy majitelem nebo spolumajitelem bytového domu, vězte, že i termosolární panely určené k výrobě tepla a teplé vody lze hradit úvěrem z programu Panel 2013+ od Státního fondu podpory investic.

Říkáte si, že tento program nebude nic pro vás, protože váš dům je postaven z cihel nebo podobných materiálů? Nenechte se mýlit jeho názvem, i vy ho můžete využít! Jak už bylo naznačeno v úvodu, program je skutečně určen všem majitelům bytových domů, ať jsou jejich zdi postaveny jakoukoliv technologií výstavby.

Zdroj: sfpi.cz

Program Panel 2013+ je na trhu už téměř 10 let, což napovídá číslovka v jeho názvu, a je určený nejen na financování zateplení, ale na kompletní rekonstrukce bytových domů. Co by vám bylo platné zateplení, když by měl dům nestabilní základy a padal vám na hlavu! Nejlepší cestou k úsporám je tedy dát celý dům do pořádku, aby všechno fungovalo tak, jak má. Velká počáteční investice se určitě vyplatí, i když se možná vrátí až v dlouhodobějším horizontu. Ale už letos v zimě a napřesrok v létě ve svém bytě oceníte tepelnou pohodu, kterou zateplení přináší. Izolace má totiž tu vlastnost, že v zimě hřeje, v létě chladí. Tak co, pustíte se do toho?

Podrobnosti o programu Panel 2013+ najdete na stránkách www.sfpi.cz.