Květiny ze zlata a stříbra

Komerční sdělení

Ručně vyrábějí květiny, které vypadají, jako by právě vyrostly ze zlata. Příběh neobvyklých květin GIYOU je o muži a ženě a půvabné historické usedlosti na Kladensku s okouzlující zahradou. Fascinace květinami z jejich zahrady je inspirovala k něčemu, co je v současném světě unikátní. Vytvořili šperkařské zahradnictví, které vytváří půvabné, jemné květiny ze stříbra a zlata, které nyní prodávají do celého světa.

Květiny ze stříbra a zlata GIYOU | Foto: GIYOU