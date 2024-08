Člověk si při každodenním shonu často ani neuvědomí, jak moc se jeho nejbližší okolí proměnilo – třeba za posledních dvacet let. Možná vás napadne, jestli všechny ty změny byly vůbec k něčemu dobré. Příkladem kraje, který prošel několika turbulentními obdobími, je bezesporu Moravskoslezský kraj. Zkuste si náš kvíz a zjistěte, jak moc se v kraji (ne)zlepšil život.

Troufnete si na kvíz? | Foto: Shutterstock

Dobře využitá investice, která Ostravě generuje peníze

Víte, že investice do Futurea má nakonec skvělý dopad na ostravskou ekonomiku? A to prosím, i když tady suma sumárum pracují pouze tři lidé. „Proměnili jsme původní zatopenou a zdevastovanou ruinu výklopníku a mlýnice černého uhlí v kreativní centrum, které je otevřené lidem,“ říká o projektu jeden z jeho tvůrců, Antonín Šimčík.

Chátrající ruina opravdu prokouklaZdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Bez pořádné finanční injekce by k této přeměně ale nedošlo. Moravskoslezská pobočka Centra pro regionální rozvoj tento projekt podpořila částkou 71 mil. Kč.

Futureum dnes slouží jako skvělý prostor pro setkávání kreativních lidí a jako laboratoř pro inovace a experimentyZdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Další skvělé projekty, které pomáhají rozvoji Moravskoslezského kraje

Pro rozvoj kraje, který byl dříve hodně orientovaný na těžbu a těžký průmysl, jsou nesmírně důležité i projekty, které podpoří turismus a vzdělanost. Právě na těchto pilířích pak kraj může stavět svůj další rozmach. Příkladem projektu, který pomáhá zvyšovat zájem turistů o návštěvu Kopřivnice, je Slovenská strela. Ta byla nejrychlejším motorovým vlakem, který svištěl po kolejích první republiky. Potom, co šla do důchodu, začala chátrat. Muselo uběhnout přes 60 let, než se kopřivnický technologický zázrak podařilo dát zase do pucu. Díky dotaci z IROP se ve městě taky podařilo vytvořit jedinečnou expozici, ve které designový klenot trpělivě čeká na vaši návštěvu.

Revitalizaci vlakové soupravy NKP Slovenské strely a výstavbu depozitáře podpořil IROP částkou 80 mil. KčZdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Dalším vděčným turistickým cílem jsou Hukvaldy, které patří mezi nejnavštěvovanější místa Moravskoslezského kraje. Jejich atraktivitu navíc zvýšila investice do Hukvaldského biskupského environmentálního resortu. Jde o skvělé místo, které nabízí interaktivní výukové programy pro školy a spoustu volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.

Projekt od IROP získal podporu ve výši 17,8 mil. KčZdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

A když už jsme u výukových programů, tak se nejspíš všichni shodneme, že investice do vzdělání dětí jsou nejlépe vynaložené peníze. Proto taky IROP spolufinancoval výstavbu ostravské školky, která se zaměřuje na výuku angličtiny. „Mateřské školce Hello se podařilo realizovat osm projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání. Díky penězům z EU už ve školním komplexu vybudovali několik moderních učeben zaměřených na výuku jazyků, IT nebo přírodopisu,“ říká Gabriela Janošová, ředitelka moravskoslezské pobočky Centra pro regionální rozvoj. Celkem IROP v kraji podpořil přes 450 projektů, které patří do oblasti vzdělávání. A to více než 2,5 mld Kč.

Novostavba mateřské školy vznikla v komplexu Gymnázia a Základní školy HelloZdroj: Centum pro regionální rozvoj České republiky

Motor regionálních investic

Čísla mluví jasně, evropské finance se staly jedním z důležitých hnacích motorů regionálních investic v Moravskoslezském kraji. Od roku 2004 sem z IROP doputovalo 21,9 miliard Kč a podpořilo se 2 940 projektů, které zásadně přispěly k rozvoji dopravy, zdravotnictví a kultury. Evropské finance tak zvýšily kvalitu života v Moravskoslezském kraji a zároveň zatraktivnily region pro návštěvníky a podpořily jeho hospodářský rozvoj.

Kompletní správu, kontroly, ale také osvětu, jak správně peníze čerpat, má na starost Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Centrem pro regionální rozvoj. Jeho pobočky najdete ve všech krajích Česka.

Zdroj: IROP

TIP: Pokud chcete nápady na nezapomenutelné výlety po regionech České republiky, mrkněte na stránky regionynasbavi.cz.

