Paní doktorko, v minulém rozhovoru jste sdělila hodně zajímavých informací o mafii nebo o důvodech nedostatku stomatologické péče, ale dnes je největším tématem růst cen, zejména energií. Kam myslíte, že to povede a kdy tato doba skončí?

S touto vládou a s tímto parlamentem to skončit nemůže. Nebo alespoň ne dobře. Personální složení Senátu, Poslanecké sněmovny, a tím i vlády, znemožňuje jakékoliv řešení, které je pro záchranu ekonomiky nutné.

Volby, které jsou za pár týdnů ukážou, jak hluboce si lidé uvědomují špatnou situaci, která nás čeká.

Lidé oprávněně nadávají na vládu, slyší z různých stran, že Senát je k ničemu a volby do něj hodlají ignorovat. Většina z nich si ale neuvědomuje, že právě kvůli personálnímu složení Senátu máme takovou vládu. Poslední volby do Sněmovny ovlivnil poměrně nečekaně Ústavní soud. Soudci Ústavního soudu jsou voleni Senátem, no a ten si tam navolí vždy ty soudce, kteří vyhovují jeho politickému smýšlení. Podle řady rozhodnutí Ústavního soudu se dá usoudit, že je zaměřen různě, např. na Brusel, ale směrem k českému občanovi příliš málo.

Povede to k nepokojům a nejspíš k mimořádným volbám do Poslanecké sněmovny. Aby je do budoucna nemohl Ústavní soud zase ovlivňovat, je nutné, aby byly v Senátu více zastoupeny zájmy českých občanů. Je tedy nutné jít volit i do Senátu.

Domníváte se, že naše vláda nezastupuje zájmy českých občanů?

Nedomnívám, vím to. Ukrajině pomáhá mnohem více než vlastním občanům. Lžou i o příčinách krize a aby se lidé nedověděli pravdu nebo prostě informace, které se vládě nehodí do krámu, tak zavedli cenzuru. Tomu všemu pak říkají demokracie. Pokud se lidé nesmí dovědět pravdu postupně, dozví se ji najednou. Vždy si svoje cestičky najdou a při zavedení cenzury navíc existuje riziko, že tuto situaci zneužijí ještě horší elementy. Pak krize vyvrcholí. Celá společnost může vybouchnout jako papiňák.

Proč si myslíte, že zpravodajství českých médií je nepravdivé?

Protože pokud umíte jiné jazyky, vidíte a slyšíte, co zahraniční novináři natáčí, tak mnoho let vidíte, jak s námi všichni manipulují. Už dávno jsem slyšela, že pravda začíná tam, kde končí signál českého zpravodajství. Něco na tom být může.

Vraťme se k situaci České republiky. Máte skutečně zato, že mnohé české firmy zkrachují? Tak jste se už v médiích totiž vyjádřila.

Zrovna dnes mi volal klient, podnikající v potravinářství, že svou firmu zavírá. Kvůli covidovým opatřením minulé vlády nemohl dodávat do zavřených škol a školek a musel propustit polovinu zaměstnanců. Zbylou stovku lidí musí propustit nyní, protože dostal zálohy na energie vyšší o 800 %, což už firma nezvládne. Počká do příštího roku, co bude dál, jestli ji bude schopen obnovit. Problémy už mají téměř všichni. Každý, kdo neprodává své výrobky přímo, je ničen obchodními řetězci, které objektivní zvýšení nákladů na výrobek moc nezajímá.

Bohužel i ty firmy, které nejsou výrobní a nejsou energeticky náročné, mají například zvýšené úroky na provozní úvěry a tím jsou v problémech i ony. Jeden můj známý je prodejcem nových aut a už nyní má zvýšený úrok ze 2 na 10%. Naše média to zatím moc nezajímá. Hovoří se pouze teoreticky, co kdyby. Ono to už ale začalo.

A co by se podle vás mělo dělat?

To, co dělají celou dobu, co jsme v EU, všichni ostatní. Starat se konečně především o sebe. Orban má v Maďarsku většinu v parlamentu, protože se stará o Maďary. Staví tam jadernou elektrárnu, klidně s pomocí Rusů, protože si vyhodnotili, že to je pro ně nejvýhodnější cesta, jak být energeticky soběstačnými. Je nenáviděný Bruselem, protože je vlastenec. V Bulharsku už také svrhli Petkova a po jednání s ruskou velvyslankyní chtějí uzavřít přímou smlouvu s Gazpromem a názory Bruselu už nová vláda neakceptuje. Jejich ekonomika je pro ně přednější. Tak se alespoň zatím chovají. No a tak to půjde dál. Až u nás lidé pochopí, že naše vláda nebojuje proti Rusku, ale bojuje za zájmy USA, tak to dopadne stejně jako v Bulharsku.

Vy jste se na facebooku vyjádřila, že takové vládě dokonce hrozí trestní stíhání. U nás to ale není zvykem. Myslíte si, že to bude reálné?

Policie už opakovaně stíhala řadu zastupitelů obecního zastupitelstva za poškození zájmů obce při hlasování. Kolektivní rozhodování za obec je nezbavilo trestní odpovědnosti. Bylo by smutné, kdyby se to vlády netýkalo. Členové vlády navíc nejsou jediní.

Jak můžete nakládat se státním majetkem je dáno zákonem. Pokud dostane ústavní činitel dar, tak není zvykem jej zašantročit. Vždycky jde do depozita, muzea a tak podobně. Markéta Pekarová Adamová vydražila dar předsedy Dumy svému českému protějšku za čtvrt milionu korun, aniž by ji k tomu opravňoval zákon. Tyto dary nejsou osobním majetkem Předsedy sněmovny a už vůbec ne jeho nástupce. Nemůže si jen tak rozhodovat, co se za státní majetek pořídí a komu. Podle mě nesprávně naložila se svěřeným majetkem. Že jsou naše státní orgány značně zpolitizované a snaží se tento fakt bagatelizovat, je nasnadě. Uvidíme, jak se na to budou dívat třeba za rok.

Krizi, která přichází, moje generace nezažila. Kdo a jak bude hledat viníka situace, je otázkou budoucnosti, ale členem současné vlády bych opravdu být nechtěla.

Vláda ale musela nějak reagovat na agresi Ruska proti Ukrajině. Sankce jsou obvyklá forma snahy donutit Rusko, aby své agrese zanechalo. Máme tu nějaké evropské hodnoty, které by se měly dodržovat.

S tím souhlasím. Jen nevím, jak se dodržovaly evropské hodnoty, když USA napadly Irák, zavraždily jejich oficiálního lídra Husajna a při jejich vojenské operaci zahynulo přes milión lidí. Nějakých sankcí ze strany EU jsem si nevšimla. Dále mi není úplně jasné, proč netrestáme Rusko, ale sebe. Tvrzení, že trpí pod sankcemi, je chabé. Gazprom hlásí rekordní zisky. Za půl roku by to měl být snad až bilion. Sankce nemají na Rusko zdaleka takový dopad, jak se EU domnívala a míjí se prozatím účinkem. Ruská federace má dostatek energetických zdrojů a to, co mu chybí, nahradí Čína, Indie nebo někdo další a ochotně zaujmou naše pozice na trhu.

Proč jsou tedy udělovány?

V tom můžeme konspirovat mnoha směry. Už jsem slyšela mnoho nejrůznějších teorií, některé jsou i bizarní, ale kdo ví, kde je skutečná pravda.

Můžete uvést alespoň nějaké příklady?

Tak častý názor je ten, že Brusel prostě řídí mentální omezenci, kteří vůbec netuší, jaký má Rusko energetický potenciál a spojence a udělují sankce, na které je Rusko připraveno. Někteří tuto myšlenku rozvíjí s tím, že to vědí, ale Brusel je plný ruských trollů, kteří se snaží EU znemožnit a zničit.

Dále třeba existuje teorie, že USA si nemohou déle dovolit svou vojenskou přítomnost v Evropě z finančních důvod. Návratnost této investice je mizivá. Dohodly se tedy s Ruskem, že po ukončení konfliktu na Ukrajině odejde NATO minimálně z Východní Evropy. Splní se tím slib, který dal Západ Gorbačovovi při krachu SSSR. USA budou působit ‘‘mírotvorně‘‘ a zachovají si tak tvář. Stane se fakticky to co chtějí dávno obě strany.

Jedno je ale jisté a společné pro všechny názory. To, co dělá vedení EU, vede k její likvidaci.

Očekáváte, že se EU může rozpadnout?

Ano. Češi jsou od počátku členství v EU členové druhé kategorie. Pokud nám Kanada nařídila víza, tak Brusel neudělal nic. Pokud měli Češi v autě montérky, tak je Němci vraceli, protože se báli, že tam jedou pracovat. Na trh nás pustili, až sami potřebovali levnou pracovní sílu. Dvojí kvalita zboží je již velmi dlouho pojmenovaným problémem, který ale stále není vyřešen. Nedostatek roušek, který se projevil na začátku covidu, ukázal, jak je na tom EU se solidaritou. Každý se staral v prvé řadě o sebe. Pokud ministr Síkela prohlásil, že Německo se s námi podělí o plyn, zastaví svůj průmysl a pošle plyn Čechům, tak buď vědomě lže, nebo je tak…řekněme naivní. Jak budeme živit celý ten kolos europoslanců a pracovníků v Bruselu, když stát bude v základech kolabovat, si neumím představit. A nebude to jen otázka České republiky.

Nakonec o důvodech krachu EU jsem se podrobně vyjádřila v rozhovoru pro Parlamentní listy v roce 2015 v tomto článku. Bohužel v základních rysech musím na svých názorech setrvat. https://hustakovamiroslava.cz/clanky/dopadneme-zle/.

