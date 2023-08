Kvůli nestálému počasí zatopili pod kotli v pěstitelských pálenicích o něco později. Kvůli očekávánému zvyšování spotřební daně budou chtít pěstitelé vypálit vše ještě letos.

Foto: PALÍRNA U ZELENÉ LÍPY

Například v moderní Palírně u zelené lípy ve Stonavě, která zahájila svou 25. sezonu, se po technické prohlídce zařízení a malování prozatím věnují zpracování loni založených kvasů.

„Letos kvůli nepříliš šťastnému průběhu jara a léta očekáváme pomalejší rozjezd a nižší úrodu. Pěstitelé jsou s námi v kontaktu a avizují hlavně jablka na kalvádos,“ říká Vojtěch Feber, majitel stonavské palírny v rekonstruované historické budově.

Feber zdůraznil, že přes zásadní zdražování energie se snaží udržet cenu služeb co nejníže, aby pěstitele neupřednostnili pokoutné domácí pálení, které je také může poškodit na zdraví. „Za výrobu jednoho litru stoprocentní pálenky si momentálně účtujeme 359 korun, z toho 162 korun je spotřební daň, kterou musíme odvést za zákazníka státu. Většina zájemců si nechá alkohol naředit na 50 procent, takže za tu cenu mají čtyři půllitrové láhve alkoholu,“ říká palírník a dodává, že s v posledních letech se kromě stálých klientů hlásí i noví, které láká možnost komplexního zpracování ovoce – od celé úrody, přes odborné hlídání zrání kvasu až po pálení. Také má mnoho skalních zákazníků, kteří do palírny jezdí už více než dvacet let.

Vše uděláme za pěstitele

„Vůbec nevadí, že někteří zahrádkáři nemají vlastní prostory pro uskladnění sudů, jsou zaneprázdněni nebo se necítí na přípravu kvasu. Máme prostorné klenuté sklepy s ideální teplotou, lze si u nás objednat zpracování a zrání kvasu z vlastního ovoce. Proces probíhá pod odborným dohledem tak, aby kvalita vstupní suroviny, a tím i vyrobená pálenka, měly co nejvyšší jakost a zároveň se dosáhlo maximální výtěžnosti. Zákazníci si mohou objednat také staření alkoholu ultrazvukem,“ doplňuje majitel stonavské palírny. Mistr palírník dodává, že kouzla výroby ovocných destilátů si stále více všímají mladší generace. Zvláště ty, které dávají přednost kvalitě před kvantitou.

Zájemci se mohou výroby své pálenky přímo účastnit. "Když si přivezou vlastní kvas, pak mohou celý, zhruba dvouhodinový proces pozorovat. Hodně lidí to zajímá a také si výrobek hned odvezou. Samozřejmě ale můžou přivézt jen hotový kvas a druhý den si přijet pro lihovinu," vysvětluje majitel Palírny u zelené lípy ve Stonavě.

Špička palírenské sezony přijde až na podzim s jablky, hruškami a švestkami, současně kvůli očekávanému zvyšování spotřební daně, které má přijít s novým rokem, budou chtít všichni pálit ještě letos. Proto je dobré si podle Febra termín objednat dopředu. Optimální množství kvasu pro jedno vypálení činí 300 litrů pro velký kotel a 150 litrů pro malý kotel.

PALÍRNA U ZELENÉ LÍPY

Stonava 334

tel.: +420 596 422 010, +420 737 841 306



https://www.palirna-stonava.cz/

Zdroj: Zadavatel