Zařízení je skutečně důstojným a velmi příjemným místem pro život. Tvoří jej především srdce domova, jímž jsou zaměstnanci pod vedením paní ředitelky PhDr. Ladislavy Brančíkové. Rukou společnou zde dělají správné věci správným způsobem tak, aby obyvatelé – uživatelé všech tří nabízených pobytových služeb, cítili pohodu a spokojenost a tento svůj současný domov považovali za Domov v pravém slova smyslu.

Nejen lidé, ale i prostředí je důležité. Proto progresivní vedení spolu s neméně progresivním zřizovatelem rozjelo v zařízení proces humanizace sociální služby a ruku v ruce se snížením kapacity o 15 míst bude realizována rekonstrukce a modernizace původní budovy. Tato budova, postavená v roce 1961 sice prošla několika částečnými rekonstrukcemi, nicméně dispozice a vybavení pokulhává za nabídkou budovy novější a neodpovídá zvyšujícím se nárokům a trendům. Stavební úpravy povedou ke zkvalitnění prostředí uživatelů domova, zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti. Snížení kapacity dovoluje současně nezařazovat do původní budovy vícelůžkové pokoje, ale prioritně pouze pokoje jedno a dvoulůžkové.

Kyjovský Domov skutečným domovemZdroj: Centrum služeb pro seniory Kyjov

Součástí rozlehlého areálu je rovněž krásná živá zahrada, s okrasnou i užitkovou florou a několika odpočinkovými zónami. Tato část zahrady je pravidelně udržována a osazována rostlinami všeho druhu. Do zadní nevyužívané části pozemku bylo vyprojektováno velmi potřebné parkoviště, které bude po realizaci sloužit každodenně dojíždějícím zaměstnancům a nemalému počtu návštěvníků.

Domov spolu se svými obyvateli a zaměstnanci tvoří úžasnou symbiózu. Přicházející senioři často plni nejistoty posléze zjistí, že život v tomto zařízení může být opět plnohodnotný, a navíc pohodový a často i pěkně veselý. Prvotní obavy a strach z neznámého záhy vystřídají pozitivní pocity sounáležitosti a plány do budoucna.

Aktivity, které již dávno nemohli či neměli možnost praktikovat, se opět stávají součástí každodenní nabídky, volný čas může být, dle chuti a zájmu, vyplněn něčím smysluplným. Období, kdy ještě mohu, ale nemusím, je v tomto ohledu zcela naplňováno. Škála možností zábavy je skutečně velmi široká a pestrá, uživatelé se nenuceně zapojují sobě příjemnou a preferující formou. Někdo aktivněji, jiný jen jako pasivní pozorovatel.

Mezi velmi populární terapie radostí patří nejrůznější formy mezigeneračních setkání, kdy klidné vody seniorského žití rozvlní příval energie dětí všech věkových kategorií. Na dorostence z řad dobrovolníků a praktikantů spolupracujících škol nedá nikdo v Centru dopustit, jsou velkým přínosem uživatelům i zaměstnancům, jakousi předzvěstí, že kvalitní vykonavatelé péče tu budou i nadále. Drobotina z okolních základních škol je zárukou oživení, jak se patří. Společné tvořivé dílny, rozličná vystoupení, sportovní či vědomostní soutěže… duše je pohlazena, srdce zpívá.

Jedno takové úžasné setkání plánuje zařízení netradičně na zámku v Miloticích dne 5.9.2024 od 10 do 17 hodin. Kromě prezentace pořádajícího Centra zde odprezentují svou činnost rovněž některé spolupracující instituce a jednotlivci. Nebudou chybět ukázky první pomoci, canisterapie či hipoterapie, ukázka pomůcek pro seniory, zábavná vystoupení a pochopitelně nezbytné občerstvení. Kromě příjemně stráveného času v dobré společnosti bude zájemcům k dispozici možnost registrace do databáze dárců kostní dřeně a s tím související zcela výjimečný pocit z obdarování člověka člověkem. Na závěr od 16 hodin všechny přítomné mile překvapení MLADÝ BAND ZUŠ Dubňany svým koncertem s oblíbenými tóny prarodičů. Přijďte si užít fajn chvíle a načerpat dostatek pozitivní energie do dalších dní.

Jménem všech zaměstnanců jste srdečně zváni!