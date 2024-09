Na dotazy čtenářů Deníku odpovídal v on-line rozhovoru Ladislav Valtr, kandidát na hejtmana Pardubického kraje za koalici ODS a TOP 09.

Lékaři a zdravotnický personál nemocnic v kraji stále hrozí odchodem jinam. Jak chcete tuto situaci řešit?

Kromě potřeby opatření z úrovně státu, typu novelizace zákoníku práce na specifika zdravotnictví, úpravy úhradové vyhlášky a změn ve vzdělávání je potřeba také zde v území lépe komunikovat, zejména z úrovně představenstva našich nemocnic ke zdravotníkům. Mám na mysli nejen srozumitelnější pravidla k proplácení přesčasů lékařů, ale obecně napomůže i průběžná informovanost k definici rolí jednotlivých nemocnic, kdy každá nemocnice musí mít jasnou perspektivu rozvoje, a tím i prostor pro odborný růst zdravotníků v daném oboru. Písemné materiály a různé dotazníky ke spokojenosti zaměstnanců vznikly, ale chybí jejich důsledné naplňování. Toto všechno, samozřejmě v kombinaci s konkurenceschopnou motivací našich zdravotníků, k potřebné stabilizaci personálu našich nemocnic ve výsledku povede.

Je podle vás reálné udržet v provozu všech pět nemocnic v kraji?

Minimálně po dobu naší služby ve vedení kraje to reálné je. Každá z našich nemocnic má své silné a slabé stránky, tím současně každá má svou perspektivu rozvoje, takže všude lze stavět právě na těch silných stránkách tak, aby se více doplňovaly a vzájemně potřebovaly, a tím společně pokročily.

Jste pro výstavbu vysokorychlostní železnice kolem obcí Chýšť a Rohovládova Bělá?

Vysokorychlostní tratě jsou plánovány v širších souvislostech ČR a střední Evropy. Železnice je na hlavním koridoru přetížená, tratě se sice modernizují, ale doprava se paradoxně zpomaluje, protože roste počet vlaků. Řešením, i v zájmu veřejné dopravy, je tedy právě rychlá výstavba nových kolejí a „bypassy“ přetížených míst. Také odbočná větev do Pardubic pomůže. Toto téma ani názor obcí každopádně však nelze podcenit. Řešení a shoda se nalézt musí a najde. Ze zvažovaných variant proto preferuji trasování navržené starosty obcí z daného území.

Jak vnímáte jako řidič stav silnic v kraji a kolik by do nich měl kraj podle vás investovat v dalším období?

Pardubický kraj má ve správě 3137 kilometrů silnic II. a III. třídy a 835 mostů. V minulém a letošním roce šly do oprav, modernizací a výstavby – s využitím všech zdrojů – rekordní téměř tři miliardy korun s DPH. Letos se realizuje nebo se bude realizovat zhruba sto projektů, na dalších osmdesáti se pracuje. Top projekty letošního roku: například obchvat Rokytna, obchvat Dašic (oba otevřeny). Objemově znatelně více, než nyní, opravovat ani nejde, nikoli kvůli penězům, ale hlavně s ohledem na zachování dopravní obslužnosti a průjezdnosti. Takže chceme držet toto maximální tempo. S opravami návozových tras k D35 ve spolupráci s ŘSD se samozřejmě také počítá.

